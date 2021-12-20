Тогда Гитлер точно также шантажировал Запад, в первую очередь Великобританию. И, как показывают современные данные исторических исследований, Гитлер блефовал.

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Он выигрывал только потому, что Запад ему уступал. Войны на двух фронтах он тогда бы не выдержал. И нынешние западные политики должны помнить об уроках истории.

Часто спрашивают: чего добивается Путин своими ультиматумами? Ведь очевидно, что в той оскорбительной форме, как они сформулированы, их не будут выполнять. Можно предположить три варианта последующих действий Кремля.

Первый сценарий

Во-первых, принудить США и европейских лидеров к политическим торгам и хотя бы к частичным уступкам. Например, начать переговорный процесс, который должен закончиться новым договором о региональной безопасности в Европе, таким себе "Хельсинки-2".

Возможен вариант принуждения Запада к частичным уступкам, вроде неразмещения ракет средней дальности в странах Центральной и Восточной Европе, реализации "Минских договоренностей" на российских условиях, блокирования поставок летального оружия в Украину, существенного снижения интенсивности взаимодействия между НАТО и Украиной, в том числе в проведении совместных военных учений, а также в присутствии военных кораблей западных стран НАТО в Черном море.

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Пока такой сценарий представляется маловероятным. Но нельзя исключать некоторые (отдельные) частичные уступки Запада в обмен на деэскалацию российского военного присутствия на украинской границе.

Второй сценарий

Второй возможный сценарий – в ответ на отклонение Западом российского ультиматума Россия официально разместит ракеты средней дальности и тактическое ядерное оружие в Крыму и на территории Беларуси. На такой сценарий открыто намекает Лукашенко, а значит тайные торги по этому вопросу уже происходят.

Третий сценарий

Третий, и самый опасный сценарий – военные операции против Украины. Это могут быть и активизация военных действий на Донбассе, и локальные военные операции "по защите русскоязычного населения", в случае возникновения в Украине острого энергетического и внутриполитического кризиса.

Отклонение Западом российского ультиматума в данном случае будет использоваться для обоснования агрессивных действий России против Украины.

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На что в итоге пойдет Кремль, знает только Путин. Судя по всему, окончательного решения пока нет. Но еще раз напомню уроки истории – и давней (1938 – 1939 годов) и недавней (2014 год). Нельзя демонстрировать агрессору слабость и внутренние раздоры.

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