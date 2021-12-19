Чиновница подчеркнула, что нужно немедленно остановить эскалацию и делать все возможное для этого. Она уточнила, что речь идет, в частности, об угрозе жестких санкций.

Обратите внимание Геополитическая ошибка, – глава Минэкономики Германии о возможном запуске "Северного потока-2"

Виновные должны чувствовать последствия, – Ламбрехт

Ламбрехт заверила, что обеспокоена наращиванием вражеских сил у Украины. У министерства нет сомнений, что Россия является государством-агрессором. Чтобы сдержать агрессию Кремля, стоит использовать "весь набор имеющихся инструментов", считает она.

Должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны испытывать личные последствия. Например, больше не мочь ехать на Елисейские поля в Париж за покупками,

– отметила Ламбрехт.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц пригрозил России "серьезными последствиями" из-за ее агрессивных действий. Он подчеркнул, что границы в Европе нарушать нельзя. В то же время политик призвал активизировать переговоры в нормандском формате.

Важно! В Бундестаге назвали Россию агрессором и стороной конфликта на Донбассе. Депутаты немецкого правительства выразили безоговорочную поддержку суверенитету Украины.

В Германии сформировали новое правительство

В начале декабря немецкое правительство получило нового главу – социал-демократа Олафа Шольца. Он заменил на этом посту Ангелу Меркель, которая была у власти более 15 лет. Министерство иностранных дел страны, например, возглавила Анналена Бербок, а МВД – Нэнси Фезер. Кристиан Линднер стал министром финансов, а Карл Лаутербах – министром здравоохранения.

Каковы приоритеты нового канцлера Германии: смотрите видео 24 канала