Урядовиця наголосила, що потрібно негайно зупинити ескалацію й робити все можливе для цього. Вона уточнила, що мовиться, зокрема про загрозу жорстких санкцій.

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Винні повинні відчувати наслідки, – Ламбрехт

Ламбрехт запевнила, що стурбована нарощуванням ворожих сил біля України. У міністерки немає сумнівів, що Росія є державою-агресоркою. Аби стримати агресію Кремля, варто використовувати "весь набір наявних інструментів", вважає вона.

Маємо бути націлені на Путіна та його оточення. Винні в агресії повинні відчувати особисті наслідки. Наприклад, більше не могти їхати на Єлисейські поля у Париж за покупками,

– зазначила Ламбрехт.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц пригрозив Росії "серйозними наслідками" через її агресивні дії. Він підкреслив, що кордони у Європі порушувати не можна. Водночас політик закликав активізувати перемовини у нормандському форматі.

Важливо! У Бундестазі назвали Росію агресором та стороною конфлікту на Донбасі. Депутати німецького уряду висловили беззаперечну підтримку суверенітету України.

У Німеччині сформували новий уряд

На початку грудня німецький уряд отримав нового главу – соціал-демократа Олафа Шольца. Він замінив на цій посаді Ангелу Меркель, яка була при владі понад 15 років. Міністерство закордонних справ країни, наприклад, очолила Анналена Бербок, а МВС – Ненсі Фезер. Крістіан Лінднер став міністром фінансів, а Карл Лаутербах – міністром охорони здоров'я.

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