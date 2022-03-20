Такое мнение в эфире 24 канала высказал член политсовета партии "Единое национальное движение" Гиорги Барамидзе. По его словам, глава Кремля использует этот ужас.

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Грузинский политик: Положение дел в Грузии на руку Путину

Тамошние грузинские власти, руководимые олигархом Бидзини Иванишвили, по сути подыгрывают российскому диктатору, считает политик из Грузии.

Страх войны – это очень сильное чувство, поэтому на этом страхе войны и как раз играет Путин,

– подчеркнул он.

Барамидзе подчеркнул, что в этом есть как раз олицетворение грузинских властей, на которых держится система, которая сейчас абсолютно на руку президенту страны-агрессора.

От этого, в частности, страдает и экономика Грузии. Она, как и все остальное, стала зависимой от России. "Мы экспортировали электроэнергию, а сейчас импортируем из России", – констатировал политик, недовольный состоянием дел в своей стране из-за путинского режима.

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