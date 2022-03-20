Таку думку в ефірі 24 каналу висловив член політради партії "Єдиний національний рух" Гіоргі Барамідзе. За його словами, глава Кремля використовує цей страх.

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Грузинський політик: Стан справ у Грузії на руку Путіну

Тамтешня грузинська влада, яка керована олігархом Бідзіні Іванішвілі, по суті підіграє російському диктатору, вважає політик із Грузії.

Страх війни – це дуже сильне відчуття, тому на цьому страху війни і якраз грає Путін,

– наголосив він.

Барамідзе наголосив, що у цьому є якраз уособлення грузинської влади, на якій тримається система, яка зараз абсолютно на руку президенту країни-агресорки.

Від цього, зокрема, страждає й економіка Грузії. Вона, як і все інше, стала залежною від Росії. "Ми експортували електроенергію, а зараз імпортуємо з Росії", – констатував політик, який незадоволений станом справ у своїй країні через путінський режим.

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