Путин может пойти в наступление на Украину / Getty Images
Россия стягивает войска к границе Украины, но пока неизвестно, решится ли Владимир Путин на полномасштабное наступление. Однако глава Кремля иногда принимает импульсивные решения.
Об этом в программе Елены Требушной "Первые лица" на 24 канале заявил российский политик Лев Пономарев. По его словам, трудно делать какие-то прогнозы, ведь сейчас в российской политике "основную роль играют чекисты" и иногда они принимают непредсказуемые решения.