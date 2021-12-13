Об этом в эфире 24 канала сказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. Доказательством этого были события весной 2021 года, когда было стягивание российских сил на границе, после чего Джо Байден встретился с Путиным.

К теме Путин и Байден могут еще раз провести переговоры

Умланд предположил, что похожая история может произойти в скором времени.

Путину снова надо будет что-то, что можно "продать" внутри политической публики как "победу". Это то, что он ищет в конфронтации с Украиной и Западом. Андреас Умланд Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы

Он отметил, что эта так называемая победа необязательно должна быть военной. Для Путина может быть и политическая победа.

Умланд: Украине надо быть осторожной

По словам аналитика, сейчас мы входим в опасную среду, ведь Путин может попытаться повлиять на западных партнеров, чтобы они давили на Киев относительно минских договоренностей.

"Здесь Украине надо быть осторожной и сразу дать Западу сигнал, что она не пойдет на выполнение минских договоренностей по российской интерпретации", – подытожил Умланд.

Умланд о действиях Путина в отношении Украины и Запада: смотрите видео

Путин разговаривал с Байденом: что известно