Президент России Владимир Путин любит копировать репрессивные методы у председателя Китая Си Цзиньпина. В частности, речь идет об упреках против оппозиции и независимых медиа.

Более того, Путин рассматривает свободную и независимую прессу как угрозу. Об этом пишет в авторской колонке издание.

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Репрессивные методы Путина

Пример Китая

Правительство Си Цзиньпина в 2015 году одобрило закон об "иностранном агенте". Он означает ограничения и наказания для неправительственных организаций.

Также благодаря Си тогда арестовали более 300 адвокатов и активистов.

"Теперь Путин наследует Китай с арестом 30 апреля Ивана Павлова, одного из самых известных российских правозащитников, представлявшего оппозиционера Алексея Навального", – пишут в издании.

Пример Фиделя Кастро

Там также добавили, что российский глава пользуется и "справочником диктатора" – Фиделя Кастро, который в 1960 году начал затыкать газетам рты.

Что известно о репрессиях против журналистов в России

В последние месяцы Путин резко обострил давление на гражданское общество. К тому же 23 апреля российский Минюст внес русскоязычное издание "Медуза" в реестр иностранных СМИ, "выполняющим функции иностранного агента".

Справка. Согласно закону, такие ресурсы обязаны предупреждать читателей о своем статусе в каждой публикации. Причем размер этого уточнения должен быть вдвое больше самой публикации.

В редакционной колонке The Washington Post говорят, что в российских условиях – это черная метка, которая ставит издание на грань выживания.

Служба внешних связей Евросоюза на официальном сайте опубликовала заявление в поддержку издания.

Случай с "Медузой" кажется только частью скоординированных попыток Кремля уничтожить гражданское общество, считают в The Post.

Внимание! Редакция газеты The Washington Post призывает страны Запада ответить Путину на репрессии против оппозиции и независимых медиа.