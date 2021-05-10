Путин использует те же репрессивные методы, что и глава Китая Си Цзиньпин, – The Washington Post
Президент России Владимир Путин любит копировать репрессивные методы у председателя Китая Си Цзиньпина. В частности, речь идет об упреках против оппозиции и независимых медиа.
Источник:Washington Post
Более того, Путин рассматривает свободную и независимую прессу как угрозу. Об этом пишет в авторской колонке издание.
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Репрессивные методы Путина
Пример Китая
Правительство Си Цзиньпина в 2015 году одобрило закон об "иностранном агенте". Он означает ограничения и наказания для неправительственных организаций.
Также благодаря Си тогда арестовали более 300 адвокатов и активистов.
"Теперь Путин наследует Китай с арестом 30 апреля Ивана Павлова, одного из самых известных российских правозащитников, представлявшего оппозиционера Алексея Навального", – пишут в издании.
Пример Фиделя Кастро
Там также добавили, что российский глава пользуется и "справочником диктатора" – Фиделя Кастро, который в 1960 году начал затыкать газетам рты.
Что известно о репрессиях против журналистов в России
В последние месяцы Путин резко обострил давление на гражданское общество. К тому же 23 апреля российский Минюст внес русскоязычное издание "Медуза" в реестр иностранных СМИ, "выполняющим функции иностранного агента".
В редакционной колонке The Washington Post говорят, что в российских условиях – это черная метка, которая ставит издание на грань выживания.
Служба внешних связей Евросоюза на официальном сайте опубликовала заявление в поддержку издания.
Случай с "Медузой" кажется только частью скоординированных попыток Кремля уничтожить гражданское общество, считают в The Post.
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