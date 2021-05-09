Глава России Владимир Путин в очередной раз поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Поговорили по телефону лидеры государств об Украине.

Речь шла о планах Украины по международной интеграции. В частности о членстве государства в Организации Североатлантического договора.

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Детали телефонного разговора Путина и Лукашенко

"Президенты коснулись ситуации в Украине, а также – стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО", – говорится в сообщении.

Кроме темы Украины, Лукашенко и Путин обсудили график совместных мероприятий, которые запланированы в ближайшие месяцы: как и в Беларуси, так и на территории России.

Собеседники поговорили о ситуации в зоне ответственности Организации договора о коллективной безопасности. Это произошло после визита в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Напомним! Рахмон стал единственным иностранным гостем, который приехал к Путину на парад, состоявшийся на Красной площади в Москве.

Также президенты обменялись мнениями о внутренней ситуации в Беларуси и России. Они договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, стоящие перед странами. В Кремле отметили, что президенты России и Беларуси будут находиться в постоянном личном контакте.

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