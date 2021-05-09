Очередная беседа Путина и Лукашенко: поговорили об интеграции Украины в НАТО
Глава России Владимир Путин в очередной раз поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Поговорили по телефону лидеры государств об Украине.
Источник:"Белта"
Речь шла о планах Украины по международной интеграции. В частности о членстве государства в Организации Североатлантического договора.
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Детали телефонного разговора Путина и Лукашенко
"Президенты коснулись ситуации в Украине, а также – стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО", – говорится в сообщении.
Кроме темы Украины, Лукашенко и Путин обсудили график совместных мероприятий, которые запланированы в ближайшие месяцы: как и в Беларуси, так и на территории России.
Собеседники поговорили о ситуации в зоне ответственности Организации договора о коллективной безопасности. Это произошло после визита в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Также президенты обменялись мнениями о внутренней ситуации в Беларуси и России. Они договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, стоящие перед странами. В Кремле отметили, что президенты России и Беларуси будут находиться в постоянном личном контакте.
Интеграция Украины в НАТО: коротко
- Украина подала заявку о членстве в НАТО еще в 2008 году. Тогда к ней присоединилась Грузия.
- В июне 2020 года Украина стала партнером Альянса. Ее признали участником Программы расширенных возможностей. Для того, чтобы стать членом НАТО, Украина должна выполнить соответствующий План действий.
- Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поддерживает интеграцию Украины в Организацию.
- Также о поддержке Украины высказались государства-члены НАТО.
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