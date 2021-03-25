Владимир Путин вакцинировался от коронавируса, однако от публичности отказался. Вероятно, препарат был не российский, и президент боялся, что об этом станет известно.

Такое мнение в своем видеоблоге "Антифейк" высказал журналист Егор Скорина. Он отметил, что Путин боится вакцинироваться отечественным препаратом.

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Вероятно, Путин испугался, что в кадр попадет ампула Pfizer или, куда хуже, Covishield, то есть AstraZeneca,

– сказал Скорина.

По его словам, Путин вакцинируется российской вакциной примерно через 10 – 20 лет. "Именно тогда, когда уже в другом мире забудут о коронавирусе, вероятно, закончатся все испытания местных препаратов", – добавил журналист.

Он также вспомнил, как во время первого срока президентства Владимир Путин ездил на немецком авто Mercedes, пока отечественный автопром не сделал что-то, на чем он мог бы безопасно передвигаться.

Справка. Путин вакцинировался 24 марта 2021 года. Событие состоялось непублично, пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что людям "придется поверить на слово".

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