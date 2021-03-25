Володимир Путін вакцинувався від коронавірусу, однак від публічності відмовився. Ймовірно, препарат був не російським, і президент боявся, що про це стане відомо.

Таку думку у своєму відеоблозі "Антифейк" висловив журналіст Єгор Скоріна. Він зазначив, що Путін боїться вакцинуватися вітчизняним препаратом.

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Ймовірно, Путін злякався, що в кадр потрапить ампула Pfizer або, куди гірше, Covishield, тобто AstraZeneca,

– сказав Скоріна.

За його словами, Путін вакцинується російською вакциною приблизно через 10 – 20 років. "Саме тоді, коли вже в іншому світ забуде про коронавірус, ймовірно, закінчаться всі випробування місцевих препаратів", – додав журналіст.

Він також згадав, як під час першого терміну президентства Володимир Путін їздив на німецькому авто Mercedes, поки вітчизняний автопром не зробив щось, на чому він міг би безпечно пересуватися.

Довідка. Путін вакцинувався 24 березня 2021 року. Подія відбулась непублічно, прессекретар Дмитро Пєсков запевнив, що людям " доведеться повірити на слово".

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