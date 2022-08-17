Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, вероятнее всего, что путин сейчас несколько скорректировал собственные планы. Ситуация ведь развивается не так, как он хотел.

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На почти 6 месяц полномасштабной войны благодаря героическому сопротивлению Вооруженных Сил российские войска "погрязли" на Донбассе и Юге Украины. Поэтому о планах на захват всей Украины пока вообще речь не идет.

путин изменил свои первоочередные планы

Вполне возможно, что сейчас российский диктатор сосредоточится на удержании тех территорий, которые недавно его войска оккупировали – часть Луганской и Донецкой областей и определенная территория Юга Украины.

По мнению Фейгина, ситуация с Херсонской областью сейчас достаточно неуверенная для путина. Вероятно, они перенесут свой фейковый "референдум", чтобы не рисковать своей репутацией.

Прозвучало, что они могут перенести "референдумы" с 11 сентября. Этому может быть несколько причин. Одна из них – неуверенность, что сразу после референдума они эти территории не потеряют. Возможно, в элитах россии есть определенная группа людей, которая выступает за то, чтобы подождать и не рисковать, – отметил Фейгин.

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Добавим, по мнению украинского политолога Николая Давидюка, россия уже пытается заморозить войну против Украины и хоть как-то договориться об определенных переговорах. Сейчас главная задача оккупантов – сохранить ситуацию такой, какой она есть.