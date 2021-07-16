И не устаю каждый раз мысленно задавать себе и им вопрос: почему никто никогда вслух не скажет самой главной правды? Мы можем за любой эфир и за любой стрим услышать 100500 правильных слов, кроме ключевых: Владимир Путин не является законным президентом РФ.

Не пропустите Три цитаты из статьи Путина об Украине, на которые нужно обратить внимание

Про два срока подряд и про "не подряд можно" мы слышали много чего от х*р знает кого, но факт остается фактом: Конституция РФ 1993 года не разрешает больше баллотироваться человеку, отслужившему президентом РФ максимум два срока подряд.

Более того, Конституционный суд РФ еще в 1998 году вынес определение конституционного предела президентских полномочий для одного и того же лица: не более двух сроков, и только, если они были именно подряд.

Владимир Путин, вне зависимости от того, был ли он легитимен первые два срока (это – отдельный вопрос, на который есть ответ: нет), исчерпал конституционный предел своих президентских полномочий еще в 2008 году, т.е. 13 лет назад. С тех пор он является не просто нелегитимным президентом, но также и незаконным президентом.

Интересно Путин в буквальном смысле терроризирует Украину

Все т.н. "законы", которые он подписал после 2008 года, являются незаконными. Все назначения, которые он сделал после 2008 года, являются незаконными. Собственно, все "выборы" после 2008 года являются незаконными. Здесь не может быть никаких других трактовок.

Владимир Путин – самозванец, государственный преступник, узурпатор власти, статья 278 УК РФ, до 20 лет тюрьмы. И является таковым уже давно, по меньшей мере с 2012 года. Все его законы и назначения, все его указы, все его действия, все его выборы – незаконны. (Кроме того, Путин – сумасшедший, полностью выживший из ума кретин; он вооружен и очень опасен; но это тоже отдельный вопрос.)

Почему об этом не говорят, все время, каждый день, мои любимые политики, политологи, аналитики, экономисты, юристы, журналисты, публицисты, писатели, блогеры и вообще хорошие люди?