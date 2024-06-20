Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что теперь Западу надо будет вкладываться еще больше в мировую безопасность. О визите российского диктатора в КНДР, реакции западных партнеров и роли Китая в отношениях Путина и Ким Чен Ына – читайте далее в материале.

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О визите Путина в Северную Корею

Владимир Путин ездил в КНДР. Видим ли сейчас, что Россия или Китай пытаются сформировать уже не просто альянс авторитарных государств и ось зла, а блок "АнтиНАТО", как они сами артикулируют? Или он просто с протянутой рукой ездит искать помощи на фоне провалов на поле боя?

Я бы советовал Китай вывести за скобки, он не участвует. Для Китая, например, Северная Корея – это также существенные проблемы в регионе. И это совсем другая история.

Россия, безусловно, хотела бы построить "АнтиНАТО", но она не способна сделать это. Все сводится к простым вопросам: можно ли где-то найти ресурсы? Мы с вами читаем периодически, странные для меня, публикации о том, что российская экономика полностью милитаризировалась и способна покрыть весь дефицит, например, того же снаряда. Нет, это не так.

Для России крайне важно иметь определенную поддержку от единственной страны, которая в полном объеме сегодня фиксирует ей свою помощь. Это классический террористический альянс, где есть Россия и Северная Корея – это юридически зафиксировано, и есть Иран, но он не на таких условиях, как Северная Корея. Это такой фактический альянс (с Ираном – 24 Канал), а с Северной Кореей уже есть юридический альянс.

К диктатору (Ким Чен Ыну) на поклон приехал сам Путин, который ведет большую масштабную войну в Европе, – это достаточно важно для внутреннего пропагандистского давления, который есть постоянно в Северной Корее. Для Путина это возможность дополнительно получить снаряд. Они уже получили 4,5 миллиона снарядов из Северной Кореи, уже получают определенные баллистические ракеты малой дальности и так далее. Это было и так очевидно, что они будут сотрудничать.

Если сначала в Северную Корею ездил Сергей Шойгу, сейчас о нем меньше говорят, в свое время он был достаточно влиятельным лицом, то сейчас уже такого уровня, как там Андрей Белоусов (нынешний министр обороны России – 24 Канал) – недостаточно для северокорейского диктатора. И, безусловно, ему нужен Путин, который будет выглядеть, как подражание диктаторской модели поведения.

Однако важно то, что Северная Корея и Россия зафиксировали юридически это сотрудничество, которое абсолютно является запрещенным, то есть такого не может быть. И важно, что мы не слышим и не видим совсем никакой ключевой международной институции – ООН. Потому что есть резолюции, которые полностью запрещают такие стратегические соглашения. Даже не просто стратегические соглашения, а вообще сотрудничество в военной сфере Северной Кореи с кем-либо. После этого должны быть какие-то юридические, информационные, дипломатические последствия.

Вчерашний визит и вчерашнее подписанное соглашение о стратегическом партнерстве окончательно, на мой взгляд, ставит точку в существовании международных институтов типа ООН. Они – недееспособны в полном смысле. Они не имеют инструментов принуждения, влияния и вообще не влияют на процессы, и это крайне негативно.

Само сотрудничество Кремля с Пхеньяном будет иметь определенное влияние, учитывая ресурсное обеспечение России снарядом, но учитывая стратегические задачи – оно не будет иметь существенного значения. Однако это окончательно ставит точку в существовании таких институтов как ООН. Мы помним все заявления, мол, "если КНДР что-то будет передавать России"...

Однако сегодня есть юридический факт фиксации стратегического военного партнерства, то есть Северная Корея зафиксировала свой непосредственный отказ от подчинения всем резолюциям ООН, и одновременно КНДР зафиксировала непосредственное участие в войне против гражданского населения третьей страны – Украины.

Какие последствия будет иметь договор России с КНДР

Это соглашение, кроме того, что называется соглашением о всеобъемлющем партнерстве, углубление сотрудничества в военно-политической сфере, касается многих направлений военно-технического сотрудничества, предусматривает сотрудничество в экономической, торговой, культурной, гуманитарной, сфере безопасности, а еще не исключает реагирования и помощи друг другу в случае агрессии. Как диктаторы будут использовать это соглашение против Украины и против Запада? В какие практические последствия оно может вылиться?

Оно может иметь последствия исключительно в сфере военного сотрудничества, то есть Северная Корея будет работать на убийство гражданского населения в Украине.

Кроме того, это политическая и юридическая фиксация альянса. Россия показывает, что она не одна ведет войну, что она воюет в определенной конфигурации, в которой есть Северная Корея. Это уже эскалация масштабного типа, на которую должны реагировать не только страны Европы или Соединенные Штаты. Желательно было бы от них увидеть определенную реакцию. На мой взгляд, ответ – это ускорение поставок определенных видов оружия в Украину.

Однако было бы желательно увидеть и реакцию Китая. Почему? Потому что для Китая все, что происходит, это крайне негативная тенденция, которая будет иметь определенные последствия для дестабилизации региона. Китай, на мой взгляд, вообще не заинтересован в дестабилизации региона и глобальной дестабилизации. Не для того они проводили свою внутреннюю революцию, трансформацию политической системы, перестраивали ее под Си Цзиньпина.

Мне кажется, что Китай, который сегодня заявляется на роль такого фундаментального, глобального лидера, видит ничтожную страну под названием Северная Корея, которая является просто маленьким агрессором, дестабилизатором, и Россия, которая потеряла все глобальные влияния и может влиять на ситуацию исключительно через геноцидные практики в рамках той или иной войны, – полностью ломают спокойствие и стабильность в регионе. А соответственно будут влиять на позиции Китая и его умение регулировать и управлять такими ситуациями.

Главная проблема, которая сегодня есть в глобальном политическом пространстве, – институты вообще не дееспособны. Нет инструментов принуждения, нет инструментов влияния и нет инструментов – гарантов выполнения тех или иных правил. Этот договор окончательно фиксирует абсолютное отсутствие глобальных правил и инструментов, которые будут принуждать страны соблюдать эти правила.

Это даже не о международном праве уже. И это крайне опасная ситуация. То есть определенные европейские страны еще живут в иллюзиях, что действительно есть какие-то договоренности, мир в рамках этих договоренностей сотрудничает и можно те или иные конфликты решать именно за столом переговоров. Нет, это соглашение окончательно говорит, что нет никаких площадок.

Было бы желательно увидеть какую-то реакцию кроме Украины, увидеть реакцию ООН, Соединенных Штатов, Европейского Союза по соглашению между Путиным и Северной Кореей. Не надо делать вид, что это соглашение ни на что не влияет. Да, оно существенно не будет влиять на ход событий по линии фронта, потому что Северная Корея уже поставляет все то, что она дальше будет поставлять. Однако с точки зрения сигнального слома политической глобальной системы это очень важно.

Как Запад должен отреагировать на соглашение России и КНДР

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что растет беспокойство относительно встречи северокорейского и российского диктаторов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обратил внимание на то, что сотрудничество авторитарных режимов усиливается. Однако это заявления, которые мы и раньше слышали – в них нет конкретики, алгоритма, как это предотвращать. В то же время Китай молчит.

На мой взгляд, реакция должна быть. Мы живем в информационные времена, здесь надо делать определенные заявления, и они умеют их делать. Мне нравятся заявления и господина Столтенберга, и господина Райдера. Относительно войны в Украине тоже заявления очень хорошие делаются. Однако логистика должна быть иная.

Во-первых, это публичное подтверждение того, что объемы военных поставок в Украину существенно возрастут. Эти объемы должны не просто риторически вырасти, а должны идти в Украину. Партнеры должны снять все дискуссии о запретах наносить куда-то удары; запретов на определенные виды оружия; или ограничения количества оружия, например дальнобойного.

Во-вторых, должны быть внеочередные заседания, например, Совбеза ООН и членство России должно быть приостановлено. Это должно быть юридическое достаточно четкое действие. Кроме того, соответствующие санкционные резолюции должны быть наложены на Северную Корею и Россию.

В этом должны участвовать, например, представители Китайской Народной Республики, чтобы они не говорили о своем мирном плане, в котором 12 пунктов, и первый – это территориальная целостность, а второй – немедленное прекращение огня, чтобы Россия не ушла с оккупированной территории.

Надо прекратить это слушать, а послушать, как Китай будет регулировать проблему неконтролируемой территории под названием Северная Корея, которая абсолютно четко дестабилизирует регион. Параллельно надо делать заявления и юридически-логистические шаги, то есть поставки оружия и приостановление членства России, потому что Северной Кореи вообще нигде нет и там повлиять никак нельзя.

Не только снаряды: для чего Путину соглашение

Относительно членства в ООН – Россия незаконно заняла место в Совбезе Генеральной Ассамблеи Совета ООН. Уже было много поводов, чтобы исключить страну-агрессора оттуда, но этого не делают. Что должно произойти, чтобы это произошло?

Эта институция (ООН – 24 Канал) не дееспособна и никакого переформатирования не будет. Она так будет существовать дальше. Они (члены ООН – 24 Канал) себя чувствуют достаточно комфортно: имеют большие бюджеты; выполняют определенные функции; у них достаточно хорошо обустроена личная жизнь. Я не вижу смысла им это все менять. Они не несут никакой ответственности и тому подобное.

Юридически Россия в ООН не может находиться даже на основании того, что не является страной, которая должна была бы занять место СССР. Они не прошли юридическую процедуру, поэтому Россия является членом ООН незаконно. Однако это уже не важно. Важно то, что они актом преступной агрессии абсолютно точно обнулили свое понимание 4 и 5 статей ООН. На основании этого членство должно было быть регламентно приостановлено.

Надеюсь, что глобальная система, которая до сих пор живет в иллюзиях, до сих пор зарабатывает деньги на абсолютном игнорировании фундаментальных проблем, которые сегодня влияют на то, в каком мире мы будем жить завтра, отреагирует на это адекватно.

Есть расследование в отношении организации, которая имеет отношение к ООН – МАГАТЭ, по подготовке иранских ядерных специалистов на территории России. Это фундаментальная проблематика, которая должна была получить надлежащую оценку, но она ее не получит. Глобальные институты вкладываются в дестабилизацию глобального политико-экономического пространства безопасности. Это настолько очевидно, что я не знаю, почему они должны как-то иначе себя вести.

Когда мы говорим о юридически зафиксированном альянсе Северной Кореи и России, то говорится немножко о другом. О том, что цена войны для стран Запада будет только нарастать. Два года назад невозможно было представить, что будут разрешения для Украины на удары по территории России, но сегодня это есть.



Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве / Getty Images

Если бы мы два года назад получили эти разрешения и ATACMS, то материальных и человеческих потерь было бы гораздо меньше и контрнаступление развивалось бы гораздо быстрее. Можно было бы прийти к определенным справедливым финалам в этой войне. Сегодня цена уже гораздо выше.

Ядерная эскалация сегодня существенно возрастает. Мы видим заявления России. Есть заявления и от Йенса Столтенберга, что ядерные силы европейских коалиций, Североатлантического альянса будут приведены в боевую готовность. Поэтому стоит ожидать определенных трансформаций, а это и есть эскалация, и это уже совсем другая цена войны.

Подписание договора между Северной Кореей и Россией – это еще более высокая ставка этой войны, еще больше надо будет тратить на безопасность. Это уже даже не про Украину. Это о том, что вернуться назад к каким-то отношениям между Европой и Россией невозможно, потому что кто-то должен проиграть. Точка невозврата уже пройдена. Уже нет такого, что можно закрыть глаза.

Путин накануне Саммита мира говорил, что стоит перевернуть трагическую страницу и построить новые хорошие отношения с Украиной и Европой. Россия пришла резать людей, насиловать. Десятки тысяч людей были убиты, миллионы людей сейчас вынуждены искать себе другие дома.

Европа должна также это осознать, они не смогут вернуться к тому, как было раньше. Немножко раньше была попытка предложить России принять участие в праздновании высадки союзного десанта в Нормандии. Это же нонсенс. Россия это страна, которая абсолютно обнуляет все то, что было во Второй мировой войне. Она реанимировала классический нацизм, а на Западе продолжают заигрывать с ней.

Там предлагали 24 спортсменов из России и из Беларуси под нейтральными флагами пригласить на Олимпиаду в Париж. Это все происходит на фоне этого подписания договора между Северной Кореей и Россией и говорит о том, что мир не сбалансирован.

Россия это делает демонстративно. Но для чего она это делает? Это же не только для того, чтобы потешить эгоцентризм Ким Чен Ына или получить дополнительно два миллиона снарядов. Нет. Россия это делает для того, чтобы показать другим нестабильным режимам и потенциальным пророссийским террористическим организациям на разных континентах, что она влиятельная; что она до сих пор имеет возможность обнулять международное право; что к ней надо присоединяться; что у нее будет право вето, которое она всегда будет использовать.

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Это показывает другим агрессорам, что можно атаковать другие страны, если есть какие-то "претензии" к ним. Поведение России показывает другим, что можно вести себя агрессивно. Вот что демонстрирует подписание юридического альянса между Северной Кореей и Россией.

Россия предлагает всем остальным (агрессорам – 24 Канал) не обращать внимание на правила. Ведь все масштабные военные преступления в прямом эфире, которые она совершила на территории Украины, не мешают ей пользоваться правом вето. Поведение России говорит, если все агрессоры будут делать то же самое, то будут отвлекать внимание от действий России на территории Украины. Тогда все смогут более агрессивно себя вести в Восточной Европе, а Путин будет всех защищать и говорить, что мировые диктаторы ни в чем не виноваты.

Есть важный практический момент в этом соглашении. России не удалось переключить мировое внимание на войну на Ближнем Востоке, чтобы полностью прекратить разговоры об Украине. Было такое, что внимание к Украине было на много меньше и все переключились на Ближний Восток, но сейчас у России хотят такое внимание сформировать в Тихоокеанском регионе.

Как принудить Россию к миру

Путину простили аннексию Грузии в 2008 году, незаконную аннексию украинского Крыма 2014 года, вторжение на территорию Донецкой и Луганской областей. Что мешает миру понять, что российская агрессия благодаря ее союзническому сотрудничеству с другими агрессорами будет только масштабироваться, если не остановить Путина сейчас?

Современным политикам не хватает маскулинности. Они не хотят брать на себя ответственность. Они не хотят сломать внутренние страхи. Это не страхи ядерной эскалации, нет. Это внутренние страхи. Это касается не только войны.

В Европарламенте правые партии получают больший результат, чем классические европейские партии. Потому что правые более харизматичны. Они говорят, что готовы давать ответы на сложные вопросы, готовы под это ставить свои фамилии. А классическая европейская политика, к сожалению, долгое время не была готова брать ответственность. Они все еще живут в иллюзии, что если смотреть в другую сторону, не смотреть вверх, то проблема как-то сама уладится.

Сегодня они начали немножко просыпаться от этих иллюзий. Мы видим хорошую реакцию стран Северной и Восточной Европы, но, к сожалению, коллективного понимания нет. Россия должна проиграть обязательно. Во всех смыслах этого слова. А после проигрыша должна пойти на трансформацию. Это единственный шанс перестроить глобальное пространство безопасности, вернуть какие-то правила, переосмыслить международное право, переосмыслить институты.

Путин не является субъектом, с которым можно разговаривать. Его трудно анализировать. Он малоинтеллектуальный человек, который имеет большое количество внутренних комплексов, который зациклен на ненависти. Он хочет эту ненависть компенсировать постоянными атаками на других, убийствами других. Ему это нравится. Для него война и есть смысл жизни.

С ним нельзя разговаривать о правилах. С ним можно разговаривать только с позиции силы, если вообще нужно разговаривать, чтобы иметь что-то понятное относительно финала этой войны. Россию можно только принудить к миру. Какое это принуждение?

Во-первых, это военные поражения России, а для этого должно быть гораздо больше оружия. Ведь невозможно вести непосредственное боестолкновение с врагом, который совсем иначе относится к цене жизни.

Во-вторых, экономическое принуждение. Сейчас есть десятки, сотни европейских компаний, которые работают в России. Они сознательно финансируют российскую войну, еще и манифестируют это и говорят, что круто зарабатывают на российском потребительском рынке. А это – финансирование войны. Если они берут деньги из финансирования войны, то себестоимость ее растет, а это единственное, что будет влиять на элиты, которые будут терять все больше. Тогда они будут задавать себе вопросы.

В-третьих, дипломатическое давление. Нельзя одновременно говорить, что Россия приедет на саммит ОБСЕ, где будут обсуждать европейскую безопасность, и одновременно говорить, что Россия является страной-агрессором. Так не работает, потому что это вводит в заблуждение и европейцев, и те страны, что являются нейтральными.

Выгодно ли Китаю поведение Путина и Ким Чен Ына

Следит ли Китай за отношениями между Северной Кореей и Россией? Или Северная Корея является самостоятельным игроком.

Китай гораздо больше, чем потребность контролировать Северную Корею. Китай использует войну в Украине негативно для нас для того, чтобы существенно нарастить свое глобальное политическое влияние.

Китай не заинтересован полностью адаптировать российского игрока. Он также не заинтересован в том, чтобы Северная Корея дестабилизировала регион. Потому что это регион, где доминирует Китай. Если есть какая-то страна с неадекватным поведением, которая в любой момент может начать вооруженную агрессию против любого и неизвестно зачем, то это будет наносить экономический и политический ущерб. Китай не заинтересован, чтобы Северная Корея вела себя агрессивно.

Китай заинтересован, чтобы Северная Корея существовала. Ведь она раздражает Соединенные Штаты, Японию и Южную Корею. Эти страны вынуждены тратить определенные средства, чтобы всю эту угрозу обезвредить. Поэтому они будут немножко иначе с Китаем разговаривать.

Так же с Россией. Она в вассальной зависимости от Китая. Если он перестанет на нее обращать внимание, то Россия не сможет противостоять экономическому потенциалу европейской коалиции Украины.



Китай использует Россию / Getty Images

Китай заинтересован в том, чтобы Россия существовала в вассальной зависимости от него, потому что он увеличивает влияния на внутренние политические процессы в России. На российских биржах обсуждают не курс доллара и евро, а курс юаней.

Китай абсолютно полностью контролирует Дальний Восток. Он контролирует экономическую составляющую, потому что является объективно крупнейшим рынком для России и одновременно является крупнейшим поставщиком России. Пекин заинтересован в том, чтобы Кремль агрессивно атаковал глобальный миропорядок, чтобы можно было существенно нарастить свое влияние.

Китай хочет сидеть за столом один на один с Соединенными Штатами Америки, а для этого нужно еще уменьшить влияние и США, и Европейского Союза. Это абсолютно примитивная стратегия, но Китай ее придерживается.

И все же он не заинтересован в том, чтобы полностью разбалансировать мир, а Россия хочет. Она хочет получить доминирование в мире через силу, через хаос, через войны, через терроризм. Китай точно не хочет получить доминирование в мире через войны, хаос и терроризм. Однако доминировать хочет. Это сложная конструкция.

Нам, безусловно, это плохо, ведь, если бы Китай был рациональным до конца и понимал, что он уже гораздо больше, чем Россия, которая бьет по его национальным интересам, то мог бы уже давно решить вопрос опосредованного влияния на Россию и существенно уменьшить ее амбиции.

Как долго Си Цзиньпин будет использовать Путина

Российский оппозиционный экономист Максим Блант считает, что Си Цзиньпин, если пожелает, может закончить войну в Украине за три дня, сказав Путину. Однако Китаю сейчас выгодно, что Россия – ослаблена и зависит от него. В то же время США и Европа несут репутационные убытки. Так долго ли Китаю будет выгодным такой баланс сил?

Прежде всего идеальные конструкции, что кто-то может за 24 часа или за три дня решить вопрос войны и мира, это все фикция. Даже если будет принято консолидированное решение о правильной финализации войны, это будет занимать достаточно объемное время – месяцы, а не дни.

Что касается Китая, то он получил Россию, которая практически стоит на коленях. Более того, он продолжает получать с того, что она все ниже и ниже наклоняется и унижается.

Параллельно с этим Китай репутационно, опосредованно, безусловно, показывает всему миру неготовность классических европейских, евроатлантических, североамериканских элит принимать быстрые антикризисные решения. Китай опосредованно, бессознательно делает все, чтобы доказать, что он может махнуть рукой и за пару дней все решится.

Эти публикации как раз создают репутацию, которой на самом деле не существует. Почему Китай должен от этого всего отказаться? Он будет это держать, пока это дает ему прибыли: репутационные, финансовые, влиятельные, конфигурационные и тому подобное. Он окончательно убирает из региона влияния России, убирает ее из глобального доминирования.

Кроме того, Китай окончательно убирает мономир. Мир должен быть биполярным, как ему кажется. Пекин напрямую ведет дискуссии с европейскими лидерами, они считают его достаточно мощным. Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен приезжают в Китай, проводят там встречи. Это все стоит достаточно дешево для Китая. Наоборот, он зарабатывает и на войне, и скупая российское сырье по демпинговым ценам с минимальными затратами.

В этом присутствует гуманистический компонент. Однако Китай не относится, к сожалению, к странам, которые обращают внимание на гуманитарные составляющие. Например, на детей, которых похищают, на то, что появилось много мигрантов. Это не влияет на национальные интересы Китая.

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Более того, Китай является гарантом поставок продовольственных товаров в Африканский континент. Есть влияние Китая на Латинскую Америку, которое существенно усилилось за последние два года, на Африканский континент также.

Так, Россия в Африке ведет себя максимально агрессивно, она там делает перевороты. А когда она устраивает переворот, например, в Нигерии, то перехватывает контроль над урановыми месторождениями. Так кто является гарантом того, что там все будет более-менее под контролем? Китай.

Пекин играет в большую, мощную игру. Все это можно было предсказать, проанализировав, и иначе с Китаем разговаривать, но не Украине. Мы, безусловно, заинтересованная сторона и в этом направлении очень плодотворно работает наш президент и Украина в целом. Однако это гораздо более глобальная игра.

В то же время глобальные политические элиты не готовы взять на себя ответственность. Потому что можно было бы откровенно поговорить с Китаем. Он прекращает агрессию России, ведь имеет соответствующие ресурсы, и тогда можно выйти на подписание других контрактов. Однако элиты этого не делают, потому что не могут сформулировать.

Россия же пытается выйти из своего проигрышного состояния. Визит Путина в Северную Корею именно об этом. Она сейчас не выглядит как глобальная держава, какой была до полномасштабного вторжения в Украину. И Китай на нее смотрит с презрением.

Однако европейские и американские элиты не делают того, что должны делать. Они должны предложить совсем другую конфигурацию глобального распределения влияния и обсудить это с Китаем.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте вскоре на сайте 24 Канала.