Об этом пишут американские СМИ, ссылаясь на данные разведки.
К теме Эти санкции будут стоить и нам, но это цена, которую мы должны заплатить за будущее, – Мишель
Американские спецслужбы узнали: Путин почувствовал, что санкции Запада обострили ситуацию больше, чем он ожидал.
Путин крайне разгневан санкциями в ответ на войну в Украине,
– утверждают СМИ.
За день Россия обеднела вдвое
Поскольку Запад наложил на Россию мощные санкции, страна стала фактически изгнанником в мире. Всего за день страна обеднела вдвое: обвалился рубль и акции российских компаний. Впоследствии ситуация будет только ухудшаться.
Какие ограничения наложили:
- Блокировка экспорта технологий;
- Санкции на крупнейшие российские банки;
- Санкции против элиты, в том числе против Путина и Лаврова;
- Санкции против крупнейших компаний и правительства: они не могут привлекать инвестиции за рубежом;
- Заморожено 40% золотовалютных резервов;
- Любые сделки с Центробанком запрещены.
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