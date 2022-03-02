Про це пишуть американські ЗМІ, посилаючись на дані розвідки.

До теми Ці санкції коштуватимуть і нам, але це ціна, яку ми повинні заплатити за майбутнє, – Мішель

Американські спецслужби дізнались: Путін відчув, що санкції Заходу загострили ситуацію більше, ніж він очікував.

Путін вкрай розгніваний санкціями у відповідь на війну в Україні,
– стверджують ЗМІ.

За день Росія збідніла вдвічі

Оскільки Захід наклав на Росію потужні санкції, країна стала фактично вигнанцем у світі. Лише за день країна збідніла вдвічі: обвалився рубль та акції російських компаній. Згодом ситуація тільки погіршуватиметься.

Які обмеження наклали:

  • Блокування експорту технологій,
  • Санкції на найбільші російські банки;
  • Санкції проти еліти, зокрема й проти Путіна та Лаврова;
  • Санкцій проти найбільших компаній та уряду: вони не можуть залучати інвестиції за кордоном;
  • Заморожені 40% золотовалютних резервів;
  • Будь-які операції з Центробанком заборонені.

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