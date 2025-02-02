Об этом 24 Каналу рассказал бизнесмен из Лондона Евгений Чичваркин, отметив, что санкции, которые Запад внедряет против страны-агрессора, возможно, не слишком влияют на российские элиты. Они могут выполнять любые свои потребности в странах Азии или Африки.

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Смена российской власти

Евгений Чичваркин отметил, что среди окружения Владимира Путина есть и те люди, которым не выгодна война, ведь она ограничивает их финансовые возможности во всем мире.

Важно! Оппозиционерка Ольга Курносова считает, что приближенные к Путину могут готовить дворцовый переворот, поскольку мечтают о возвращении к беззаботной жизни, которая была до войны. По ее словам, устранение Путина – единственный шанс для его окружения остановить упадок России, который становится все глубже из-за военных расходов.

По мнению бизнесмена, главной идеологией Кремля является война до конца. Там будут делать все, чтобы она не завершилась. Говорится не только о боевых действиях на территории Украины, но и в других регионах.

Режиму Путина выгодно держать своих граждан в постоянной военной риторике, чтобы оправдывать какие-то внутренние проблемы тем, что еще не время о них говорить.

Эта идеология будет продолжаться до завершения путинского режима,

– сказал Евгений Чичваркин.