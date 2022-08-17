Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он заверил, что цели меняются, что на самом деле у россиян ничего не получилось.

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Поэтому, по его мнению, оккупанты сейчас по ходу пытаются менять эти гибридные цели.

У них не удалось в первые дни, и это был самый большой перелом, потому что они проиграли и ничего не смогли захватить. А сейчас они просто меняют цели, например, захватывают три села возле Херсона. Это большая цель российской империи,

– заявляет Давидюк.

Он говорит, что если у них не удается захватить даже эти три села, но они смогли захватить село у Никополя или Мелитополя, то для них это уже супер.

Политолог считает, что невозможно пытаться разобраться в голове шизофреника и выстроить какую-то логическую линию.

"путин – это самый большой лузер 21 века, это человек, который "ухайдокал" целую федерацию. Ему дали россию, он и руки порезал, и федерацию разбил. Это очень "великий" полководец", – заявил Давидюк.

По его словам, именно поэтому путин меняют цели. "Это выглядит как стреляющие в стену дети, а не в мишень, и говорят, что они так и хотели сделать. путин объявил военную операцию, чтобы захватить Киев, а через полгода говорит, что село Ивановка – это была их цель", – ответил он.

Самое страшное, когда дурак, у которого есть ядерное оружие, пытается играть умного человека. путин пытается объяснить это как стратегию, но этого всего нет, он – тупое примитивное существо, которое себя переоценивает,

– отмечает Давидюк.

Политолог говорит, что путин реально подумал, что он великий император, у которого много сил. Но проблема в том, что он эти силы ни с кем не мерил.

Давидюк подчеркнул, что если россияне не найдут здесь слабинки, а Вооруженные Силы им этого не дадут, то они больше никуда продвинуться не смогут. Их задача сейчас – сохранить хотя бы то, что есть.

"Но и это им не удастся... А что касается мира, то на самом деле россия уже готова к капитуляции. Но не знает, как это показать на этой территории", – ответил политолог.

Давидюк о поражении путина и изменении целей россии в войне: видео



Потери врага по состоянию на 17 августа

Герои ВСУ продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить уже 44 100 захватчиков. Только за последние сутки ликвидировали 200 оккупантов.

В Генштабе отметили, что наибольшие потери враг понес на Харьковском и Донецком направлениях. Из-за высокой интенсивности боевых действий данные не являются точными. То есть потери врага могут быть больше.