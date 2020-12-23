Руководители России и Франции 23 мая в телефонном режиме обсудили нормандский формат. Однако о сроках саммита "нормандской четверки" Путину и Макрону говорить пока не приходится.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что дату нового саммита обсуждать еще рано. Его слова цитируют российские СМИ, пишет 24 канал.

Важно Это жест настоящей дружбы, – Зеленский поговорил с Макроном о вакцине против COVID-19

По его словам, прежде чем обсуждать сроки нового саммита, надо подтвердить реализацию договоренностей встречи в Париже. Она состоялась 9 декабря 2019 года.

Эту тему предметно обсуждали, но перед тем, как говорить о сроках, надо все-таки инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые в Париже были достигнуты, и в этом плане пока похвастаться сильно ничем,

– добавил Песков.

Что известно о нормандском формате

Последний раз встреча 4 глав государств состоялась 9 декабря 2019 года . Тогда стороны договорились о проведении новой встречи – в апреле 2020 года.

. Тогда стороны договорились о проведении новой встречи – в апреле 2020 года. Впрочем, ее так и не провели из-за пандемии коронавируса , а также из-за невыполнения договоренностей.

, а также из-за В ноябре стороны отмечали, что для того, чтобы до конца года все же состоялась встреча глав государств, нужен "настоящий прорыв" на уровне советников. Впрочем, этого так и не произошло, а процесс затормозился в первой половине ноября.

Актуально МИД России не идет на контакт, – Кулеба

О чем еще говорили Путин с Макроном