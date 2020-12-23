Путин и Макрон провели телефонный разговор: говорили о нормандском формате
Руководители России и Франции 23 мая в телефонном режиме обсудили нормандский формат. Однако о сроках саммита "нормандской четверки" Путину и Макрону говорить пока не приходится.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что дату нового саммита обсуждать еще рано. Его слова цитируют российские СМИ, пишет 24 канал.
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По его словам, прежде чем обсуждать сроки нового саммита, надо подтвердить реализацию договоренностей встречи в Париже. Она состоялась 9 декабря 2019 года.
Эту тему предметно обсуждали, но перед тем, как говорить о сроках, надо все-таки инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые в Париже были достигнуты, и в этом плане пока похвастаться сильно ничем,
– добавил Песков.
Что известно о нормандском формате
- Последний раз встреча 4 глав государств состоялась 9 декабря 2019 года. Тогда стороны договорились о проведении новой встречи – в апреле 2020 года.
- Впрочем, ее так и не провели из-за пандемии коронавируса, а также из-за невыполнения договоренностей.
- В ноябре стороны отмечали, что для того, чтобы до конца года все же состоялась встреча глав государств, нужен "настоящий прорыв" на уровне советников. Впрочем, этого так и не произошло, а процесс затормозился в первой половине ноября.
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О чем еще говорили Путин с Макроном
- Лидеры стран договорились продолжать координацию по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Наиболее актуальными аспектами назвали возвращение беженцев, восстановление инфраструктуры, сохранение памятников.
- Путин и Макрон констатировали востребованность коллективных усилий по иранской ядерной программе.
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