Очільники Росії та Франції 23 грудня у телефонному режимі обговорили нормандський формат. Однак про терміни саміту "нормандської четвірки" Путіну та Макрону говорити поки не доводиться.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що дати нового саміту обговорювати ще рано. Його слова цитують російські ЗМІ, пише 24 канал.

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За його словами, перш ніж обговорювати терміни нового саміту, треба підтвердити реалізацію домовленості зустрічі у Парижі. Вона має відбутися 9 грудня 2019 року.

Цю тему предметно обговорювали, але перед тим, як говорити про терміни, треба все-таки інвентаризувати реалізацію тих домовленостей, які у Парижі були досягнуті, і в цьому плані поки що похвалитися сильно нічим,

– додав Пєсков.

Що відомо про нормандський формат

Востаннє зустріч 4 глав держав відбулася 9 грудня 2019 року . Тоді сторони домовилися про проведення нової зустрічі – у квітні 2020 року.

. Тоді сторони домовилися про проведення нової зустрічі – у квітні 2020 року. Втім, її так і не провели через пандемію коронавірусу , а також через невиконання домовленостей.

, а також через У листопаді сторони зазначали, що для того, аби до кінця року таки відбулася зустріч глав держав, потрібен "справжній прорив" на рівні радників. Втім, цього так і не сталося, а процес загальмувався в першій половині листопада.

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