Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. Президент страны-террориста манипулирует Минскими соглашениями и по-новому объясняет действия россиян в Украине.

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Главными месседжами Путина на встрече с Лукашенко были:

власти Украины публично не захотели выполнять Минские соглашения;

Россия признала псевдореспублики, потому что невозможно было наблюдать за "геноцидом";

Украина с неонацизмом угрожала России, поэтому нужно было напасть первыми.

Почему Путин лжет

Однако, как отметили в Центре, Россия сама нарушила Минские соглашения, признав 21 февраля суверенитет оккупированных ею территорий. Это означало, что она сама вышла из переговоров.

Кроме того, Путин манипулирует словом геноцид, а за 8 лет войны пропаганда не говорила об этом. Также в Центре напомнили, что у России и Беларуси были совместные военные "учения" возле границ с Украиной, но постоянно отрицали, что готовятся к войне.

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