Все из-за невыполнения задачи военного блицкрига. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Увеличена доля задач с применением подразделений специального назначения в пригороде населенных пунктов в качестве штурмовых подразделений.

Участились случаи применения воздушных десантов для обеспечения наведения мостовых переправ через водные помехи.

Российские оккупанты уделяют значительное внимание активизации мер психологического воздействия на население и войска.

В Генштабе ВСУ предупреждают украинцев, что вскоре враг станет комплексно и масштабно распространять фейковые новости с помощью всего спектра современных информационных средств.

Призываем украинцев быть бдительными, верить в Вооруженные силы Украины и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников,

– говорится в сообщении.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!