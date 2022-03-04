Все через не виконання завдання військового бліцкригу. Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
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- Збільшено частку завдань із застосуванням підрозділів спеціального призначення у передмісті населених пунктів у якості штурмових підрозділів.
- Почастішали випадки застосування повітряних десантів для забезпечення наведення мостових переправ через водні перешкоди.
- Російські окупанти приділяють значну увагу активізації заходів психологічного впливу на населення та війська.
У Генштабі ЗСУ попереджають українців, що незабаром ворог почне комплексно та масштабно поширювати фейкові новини за допомогою усього спектру сучасних інформаційних засобів.
Закликаємо українців бути пильними, вірити в Збройні сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел,
– мовиться у повідомлені.
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