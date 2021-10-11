Политики поручили своим советникам и министерствам иностранных дел активизировать контакты в этом направлении.

Важно Зеленский обсудил с Меркель и Макроном подготовку нового нормандского саммита

Как сообщили в Кремле, стороны подчеркнули важность реализации минских договоренностей. В то же время Путин не упустил возможность безосновательно раскритиковать действия Украины в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Глава Кремля заявил, что Украина якобы упорно уклоняется от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих нормандских саммитах.

С учетом сложного непростого положения дел в урегулировании конфликта на востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки",

– говорится в сообщении.

У Путина добавили, что министры иностранных дел будут работать для проведения в этом формате встречи на своем уровне. Собеседники договорились попросить министров иностранных дел встретиться как можно скорее.

Обратите внимание! Тот же вопрос лидеры Германии и Франции обсудили и с президентом Владимиром Зеленским. Их встреча состоялась 11 октября в видеоформате.

Что такое нормандский формат