Ангела Меркель и Эммануэль Макрон пообещали Владимиру Зеленскому, что обсудят с главой Кремля Владимиром Путиным важность проведения новых переговоров и соблюдения уже взятых обязательств.

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Подготовка к новому саммиту

Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Германии и Франции за поддержку в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе, в частности в организации и проведении переговоров в нормандском формате.

Также стороны обсудили возможность проведения очередного нормандского саммита. Основной его целью, как и предыдущих, должен быть поиск путей для прекращения войны на Востоке Украины.



Онлайн-переговоры Зеленского, Меркель и Макрона / Фото Офиса Президента

Зеленский рассказал о шагах, которые предпринимает Украина для урегулирования конфликта, на что одобрительно отреагировали иностранные лидеры. Они заверили, что всячески будут способствовать достижению мира.

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