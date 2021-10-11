Ангела Меркель и Эммануэль Макрон пообещали Владимиру Зеленскому, что обсудят с главой Кремля Владимиром Путиным важность проведения новых переговоров и соблюдения уже взятых обязательств.
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Подготовка к новому саммиту
Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Германии и Франции за поддержку в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе, в частности в организации и проведении переговоров в нормандском формате.
Также стороны обсудили возможность проведения очередного нормандского саммита. Основной его целью, как и предыдущих, должен быть поиск путей для прекращения войны на Востоке Украины.
Онлайн-переговоры Зеленского, Меркель и Макрона / Фото Офиса Президента
Зеленский рассказал о шагах, которые предпринимает Украина для урегулирования конфликта, на что одобрительно отреагировали иностранные лидеры. Они заверили, что всячески будут способствовать достижению мира.
Встреча в нормандском формате: главное
- Последняя встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции состоялась еще в декабре 2019 года.
- В начале сентября 2021 года Германия и Франция предложили встречу в нормандском формате во время саммита Генассамблеи ООН на уровне глав МИД, однако Россия отказалась.
- Владимир Зеленский настаивает на проведении следующего саммита, однако убежден, что эта встреча должна иметь конкретные результаты.
- В США заявили, что готовы присоединиться к нормандскому саммиту для урегулирования конфликта на Донбассе.