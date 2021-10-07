В частности говорилось и о переговорах в нормандском формате. Об этом Ермак сообщил в соцсетях.
Обратите внимание Россия не пойдет на это, – представитель ТКГ о новом нормандском саммите
Ермак и Нуланд обсудили безопасность в Украине
Также обсудили ситуацию по безопасности вокруг Украины и усиление роли США в переговорном процессе мирного урегулирования на Востоке.
Провели конструктивный разговор с Викторией Нуланд,
– написал Ермак.
Одной из важнейших тем стала перспектива диалога между странами в формате нормандских переговоров.
Обсуждения продолжаются
Еще в конце сентября глава ОП подтвердил, что в ближайшее время продолжатся консультации о проведении встречи лидеров государств "нормандской четверки".
Кстати, Ермак отметил, что встреча "нормандской четверки" может состояться еще до завершения каденции немецкого канцлера Ангелы Меркель. Не против этого и Кремль.
Также, по его мнению, именно США могут помочь закончить войну России с Украиной.
Встреча в нормандском формате: коротко
- Последняя встреча в этом формате с Владимиром Зеленским состоялась в декабре 2019 года.
- В начале сентября Франция и Германия предложили организовать эту встречу на полях Генассамблеи ООН. Но Россию это не удовлетворило.
- Президент Украины хочет, чтобы нормандский саммит состоялся, но нужны конкретные результаты встречи.
- Ранее Нуланд заявляла, что США готовы участвовать в этом формате.
Полный текст публикации Ермака в твиттере:
Провел конструктивный разговор с @UnderSecStateP
Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг UA, перспективы диалога в формате N4, важность усиления роли US в переговорном процессе по мирному урегулированию на Востоке Украины.