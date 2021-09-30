Об этом рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире 24 канала. По его словам, по вопросу обмена пленными также пока нельзя сказать ничего положительного.
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Гармаш предположил, что в этом вопросе может быть прогресс тогда, когда решат вопрос о саммите "нормандской четверки" на самом высоком уровне.
Однако сейчас Кремль делает все, чтобы обвинить Украину в невыполнении договоренностей предыдущего саммита и сам создает для этого условия.
По словам Гармаша, сейчас есть очень заметное нежелание Москвы идти на решение конфликта, проблемы и на организацию саммита.
Честно говоря, по поводу вчерашней (29 сентября – 24 канал) Трехсторонней контактной группы, думаю, что Россия не пойдет на это,
– предположил он.
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Гармаш рассказал о вероятности нового нормандского саммита: смотрите видео
Нормандский формат: последние новости
- Германия и Франция в начале сентября предложили провести нормандскую встречу на уровне глав министерств иностранных дел на полях Генассамблеи ООН. Однако Россия от этого отказывается.
- Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский хотел бы, чтобы нормандский саммит состоялся.
- По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, команда президента работает над тем, что саммит состоялся еще до завершения каденции Ангелы Меркель.