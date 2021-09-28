Ранее о готовности к саммиту в нормандском формате заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Встреча возможна еще при последней каденции канцлера Меркель.

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Решения саммита будут актуальны и для нового правительства

Даже если нормандский саммит пройдет с участием госпожи Меркель, то те решения и обязательства, которые будут взяты, останутся актуальными и для нового правительства Германии,

– отметил Кулеба.

Недавно в Берлине с визитом побывал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Чиновник проводил переговоры с представителями немецкой и французской сторон по этому вопросу.

Россия отказывается от участия в саммите

Между тем Россия всячески отказывается от возможностей провести нормандский саммит. Министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров считает такие предложения несерьезными, потому что, мол, Украина не придерживается минских договоренностей.

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Меркель покидает пост канцлера Германии

Отметим, что Ангела Меркель покидает пост канцлера Германии. Она возглавляла правительство в течение 16 лет. Партия политика ХДС /ХСС потерпела поражение на парламентских выборах, уступив лидерство социал-демократам. Именно они будут формировать правительство, а в коалицию Христианско-демократический союз они не пригласили.