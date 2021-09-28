Раніше про готовність до саміту у нормандському форматі заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Зустріч можлива ще за останньої каденції канцлерки Меркель.

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Рішення саміту будуть актуальні і для нового уряду

Навіть якщо нормандський саміт пройде за участю пані Меркель, то ті рішення і зобов'язання, які будуть взяті, залишаться актуальними і для нового уряду Німеччини,

– зазначив Кулеба.

Нещодавно в Берліні з візитом побував віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков. Урядовець проводив перемовини з представниками німецької та французької сторін щодо цього питання.

Росія відмовляється від участі в саміті

Тим часом Росія всіляко відмовляється від можливостей провести нормандський саміт. Міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров вважає такі пропозиції несерйозними, бо, мовляв, Україна не дотримується мінських домовленостей.

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Меркель покидає посаду канцлерки Німеччини

Зазначимо, що Ангела Меркель покидає посаду канцлерки Німеччини. Вона очолювала уряд протягом 16 років. Партія політикині ХДС /ХСС зазнала поразки на парламентських виборах, поступившись лідерством соціал-демократам. Саме вони формуватимуть уряд, а в коаліцію Християнсько-демократичний союз вони не запросили.