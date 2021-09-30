Про це розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу. За його словами, щодо питання обміну полоненими також поки не можна сказати нічого позитивного.
До теми Підсумки нормандського саміту будуть актуальними і для наступника Меркель, – Кулеба
Гармаш припустив, що у цьому питанні може бути прогрес тоді, коли розв'яжуть питання про саміт "нормандської четвірки" на найвищому рівні.
Однак зараз Кремль робить усе, щоб звинуватити Україну у невиконанні домовленостей попереднього саміту й сам створює для цього умови.
За словами Гармаша, наразі є дуже помітне небажання Москви йти на розв'язання конфлікту, проблеми й на організацію саміту.
Чесно кажучи, з приводу вчорашньої (29 вересня – 24 канал) Тристоронньої контактної групи, думаю, що Росія не піде на це,
– припустив він.
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Гармаш розповів про ймовірність нового нормандського саміту: дивіться відео
Нормандський формат: останні новини
- Німеччина та Франція на початку вересня запропонували провести нормандську зустріч на рівні глав міністерств закордонних справ на полях Генасамблеї ООН. Однак Росія від цього відмовляється.
- Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський хотів би, щоб нормандський саміт відбувся.
- За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, команда президента працює над тим, що саміт відбувся ще до завершення каденції Ангели Меркель.