Про це розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу. За його словами, щодо питання обміну полоненими також поки не можна сказати нічого позитивного.

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Гармаш припустив, що у цьому питанні може бути прогрес тоді, коли розв'яжуть питання про саміт "нормандської четвірки" на найвищому рівні.

Однак зараз Кремль робить усе, щоб звинуватити Україну у невиконанні домовленостей попереднього саміту й сам створює для цього умови.

Довідка. Остання зустріч в нормандському форматі за участю українського президента Володимира Зеленського відбулась у грудні 2019 року.

За словами Гармаша, наразі є дуже помітне небажання Москви йти на розв'язання конфлікту, проблеми й на організацію саміту.

Чесно кажучи, з приводу вчорашньої (29 вересня – 24 канал) Тристоронньої контактної групи, думаю, що Росія не піде на це,

– припустив він.

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