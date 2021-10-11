Ангела Меркель та Еммануель Макрон пообіцяли Володимиру Зеленському, що обговорять з очільником Кремля Володимиром Путіним важливість проведення нових переговорів та дотримання уже взятих зобов'язань.

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Підготовка до нового саміту

Володимир Зеленський подякував лідерам Німеччини та Франції за підтримку у питаннях врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема в організації та проведення переговорів у нормандському форматі.

Також сторони обговорили можливість проведення чергового норманського саміту. Основною його метою, як і попередніх, має бути пошук шляхів для припинення війни на сході України.



Онлайн-переговори Зеленського, Меркель і Макрона / Фото Офісу Президента

Зеленський розповів про кроки, які робить Україна для врегулювання конфлікту, на що схвально відреагували іноземні лідери. Вони запевнили, що всіляко сприятимуть досягненню миру.

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