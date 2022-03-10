Рисунок сделали вблизи железнодорожной станции Гданьска. Инициаторами были Поморская железная дорога, гданьская Академия художеств и самоуправления Поморского воеводства.

Интересно Зеленский – Поттер, Путин – Волдеморт: в Польше появились необычные муралы в поддержку Украины

Автор интересного мурала – Петр Яворский, псевдоним которого Tuse. Весь рисунок он сделал за два дня. Мужчина считает войну в Украине абсолютно не обоснованной.

Мурал Петра Яворского / Фото

"Мое послание – предостеречь Путина, чтобы он не стал еще одним таким деятелем. Такие сравнения уже напрашиваются. Он начинает действовать, руководствуясь только своими имперскими стремлениями и больше ничем. Для войны не было экономических причин. Это что-то личное для него", – отметил Петр Яворский.

Напомним, недавно в польской Познани появился мурал, где Владимира Зеленского сравнивают с Гарри Поттером, а Путина – с Волдемортом.

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