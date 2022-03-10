Малюнок зробили поблизу залізничної станції Гданська. Ініціаторами були Поморська залізниця, гданська Академія художніх мистецтв та самоврядування Поморського воєводства.

Цікаво Зеленський – Поттер, Путін – Волдеморт: у Польщі з’явилися незвичні мурали на підтримку України

Автор цікавого муралу – Пьотр Яворський, псевдонім якого Tuse. Увесь малюнок він зробив за два дні. Чоловік вважає війну в Україні абсолютно не обґрунтованою.



Мурал Пьотра Яворського / Фото Верховна Рада

Моє послання – застерегти Путіна, щоб він не став ще одним таким діячем. Такі порівняння вже напрошуються. Він починає діяти, керуючись лише своїми імперськими прагненнями й більше нічим. Для війни не було економічних причин. Це щось особисте для нього,

– зазначив Пьотр Яворський.

Нагадаємо, нещодавно у польській Познані з’явився мурал, де Володимира Зеленського порівнюють з Гаррі Поттером, а Путіна – з Волдемортом.

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