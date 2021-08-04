Такое мнение в эфире 24 каналу в программе "Первые лица" выразил экс-министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, в Украине мало запасов газа в хранилищах.

К теме Байден не будет нас сдавать, – Климкин о "Северном потоке-2"

"Путин может сделать последнюю газовую войну. Если будет холодно зимой, а такие прогнозы есть, они "врубают" давление. Мы можем его поддерживать, если у нас мало запасов в наших хранилищах? Нет", – сказал он.

Климкин: Байден будет готовиться

Экс-министр заверил, что у Путина, к сожалению, очень хорошо знают, как идти по пути дестабилизации ситуации. Президент США Джо Байден также это знает, поэтому будет готовиться к этому.

"Сложно найти такого человека в мире как Байден, который столько знает о внешней политике. Его не разведешь. Невозможно сказать: "Вы – нам, а мы – вам". Так с американцами точно не работает", – добавил Климкин.

К слову. Дипломаты 9 стран написали совместное заявление против "Северного потока-2". Они требуют не допустить запуск газопровода и усилить обороноспособность Украины. Также считают, что надо сформировать план ее вступления в ЕС и НАТО.

Смотрите полное интервью с Павлом Климкиным в программе "Первые лица":