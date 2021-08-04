Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Перші особи" висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, в України обмаль запасів газу у сховищах.

До теми Байден не буде нас здавати, – Клімкін про "Північний потік-2"

"Путін може зробити останню газову війну. Якщо буде холодно зимою, а такі прогнози є, вони "врубають" тиск. Ми можемо його підтримувати, якщо у нас обмаль запасів у наших сховищах? Ні", – сказав він.

Клімкін: Байден готуватиметься

Ексміністр запевнив, що у Путіна, на жаль, дуже добре знають, як йти шляхом дестабілізації ситуації. Президент США Джо Байден також це знає, тому готуватиметься до цього.

"Складно знайти людину в світі таку людину як Байден, яка стільки знає про зовнішню політику. Його не розведеш. Неможливо сказати: "Ви – нам, а ми – вам". Так з американцями точно не працює", – додав Клімкін.

До слова. Дипломати 9 країн написали спільну заяву проти "Північного потоку-2". Вони вимагають не допустити запуск газопроводу та посилити обороноздатність України. Також вважають, що треба сформувати план її вступу до ЄС НАТО.

Дивіться повне інтерв'ю з Павлом Клімкіним у програмі "Перші особи":