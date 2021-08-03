Про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у програмі "Перші особи" на 24 каналі. Він зазначив, що у США вважають лінію стосовно України своїм питанням.

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Щодо газопроводу ще будуть дискусії

За словами Клімкіна, його найбільше турбує те, що Україну виключили з процесу щодо "Північного потоку-2". Однак щодо цього питання ще будуть вести дискусії.

Зокрема, у США визначатимуть стратегію, будуть її коригувати та обговорювати з Україною.

Байден і американська адміністрація, безумовно, не будуть нас здавати,

– наголосив ексміністр закордонних справ.

Він також зауважив, що українській владі не варто "кидатися" різними висловлюваннями на адресу міжнародних партнерів.

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Інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте 4 серпня на сайті 24 каналу. Не пропустіть!

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