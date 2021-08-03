Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в программе "Первые лица" на 24 канале. Он отметил, что в США считают линию по Украине своим вопросом.

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По газопроводу еще будут дискуссии

По словам Климкина, его больше всего беспокоит то, что Украину исключили из процесса по "Северному потоку-2". Однако по этому вопросу еще будут вести дискуссии.

В частности, в США будут определять стратегию, будут ее корректировать и обсуждать с Украиной.

Байден и американская администрация, безусловно, не будут нас сдавать,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел.

Он также отметил, что украинским властям не стоит "бросаться" различными высказываниями в адрес международных партнеров.

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Интервью с Павлом Климкиным читайте 4 августа на сайте 24 канала. Не пропустите!

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