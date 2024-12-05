В таком случае большого противостояния между Трампом и Путиным не избежать. Об этом 24 Каналу рассказал ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет, добавив, что тогда новая администрация США может пойти на радикальные шаги.

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Что может очень разозлить Трампа

По словам аналитика, представители Дональда Трампа могут обратиться к Путину с предложением о прекращении огня. С этим же запросом они пойдут и к Владимиру Зеленскому.

Зеленский, вероятно, скажет, что Украина хотела бы прекращения огня, но нужно вступление в НАТО. А Путин скажет "нет". Когда это произойдет, Трамп будет очень разъярен. Он обещал, что закончит войну за 24 часа, а теперь Путин заставляет его выглядеть дураком,

– предположил Райан Макбет.

Тогда новоизбранный президент может отдать все системы вооружения, о которых будет просить Украина. Трамп не согласится оставаться дураком и не позволит, чтобы кто-то насмехался над его предложениями. К тому же он хорошо помнит зло и захочет отомстить Путину.

"Я легко могу представить, как президент через несколько недель начнет вооружать Украину до того уровня, на который она заслуживает. Даже до тех уровней, которых боялась администрация Байдена", – подчеркнул OSINT-аналитик.

Какие санкции может ввести США против России

В арсенале Соединенных Штатов есть немало ресурсов, которые до сих пор не использовали. Например, Россия поставляет сырье в Европу. Джо Байден не смог заверить Европу в том, что Соединенные Штаты будут поставлять им природный газ в течение зимы.

Это было проблемой во внутренней политике, потому что есть американцы, которые не хотят, чтобы страна качала больше нефти и против поставок природного газа из-за изменения климата.

"Но это действительно открыло двери для того, чтобы Россия продолжала получать газ или отправлять нефть и природный газ в Европу. Если Трамп позволит Соединенным Штатам начать бурение для добычи большего количества нефти и для отправки природного газа в Европу, то европейцы не будут полагаться на Россию", –заметил Райан МакБет.