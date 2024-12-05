У такому випадку великого протистояння між Трампом і Путіним не уникнути. Про це 24 Каналу розповів ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет, додавши, що тоді нова адміністрація США може піти на радикальні кроки.

Дивіться також Трамп не піде на план Путіна щодо України: головне з інтерв'ю з Подоляком

Що може дуже розлютити Трампа

За словами аналітика, представники Дональда Трампа можуть звернутися до Путіна з пропозицією про припинення вогню. З цим самим запитом вони підуть і до Володимира Зеленського.

Зеленський, ймовірно, скаже, що Україна хотіла б припинення вогню, але потрібен вступ в НАТО. А Путін скаже "ні". Коли це станеться, Трамп буде дуже розлючений. Він обіцяв, що закінчить війну за 24 години, а тепер Путін змушує його виглядати дурнем,

– припустив Раян МакБет.

Тоді новообраний президент може віддати всі системи озброєння, про які проситиме Україна. Трамп не погодиться залишатися дурнем і не дозволить, щоб хтось насміхався з його пропозицій. До того ж він добре пам'ятає зло й захоче помститися Путіну.

"Я легко можу уявити, як президент через кілька тижнів почне озброювати Україну до того рівня, на який вона заслуговує. Навіть до тих рівнів, яких боялася адміністрація Байдена", – наголосив OSINT-аналітик.

Які санкції може ввести США проти Росії

В арсеналі Сполучених Штатів є чимало ресурсів, які досі не використали. Наприклад, Росія постачає сировину в Європу. Джо Байден не зміг запевнити Європу в тому, що Сполучені Штати постачатимуть їм природний газ упродовж зими.

Це було проблемою у внутрішній політиці, тому що є американці, які не хочуть, щоб країна качала більше нафти й проти постачання природного газу через зміну клімату.

"Але це дійсно відкрило двері для того, щоб Росія продовжувала отримувати газ або відправляти нафту і природний газ в Європу. Якщо Трамп дозволить Сполученим Штатам почати буріння для видобутку більшої кількості нафти й для відправки природного газу в Європу, то європейців не покладатимуться на Росію", –зауважив Раян МакБет.