Цивилизационный разлом
Одним из самых мощных символов советскости, прежней славы и свершений всегда был так называемый праздник 9 мая, который во всех развитых странах скорее не праздник, а день траура и памяти о миллионах жертв Второй мировой войны.
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И в этом состоит глобальное цивилизационное отличие Запада от России. Ведь, пожалуй, мало где в мире, кроме России, ценность человеческой жизни настолько низкая и незначительная, а одним из главных месседжей, которые российская пропаганда насаждает своим гражданам, является "Можем повторить".
"Салюты" страны-убийцы
Однако важно, чтобы украинцы, уставшие от войны и привыкшие к постоянным сиренам и обстрелам, отнеслись к этому ответственно и серьезно.
Мы имеем дело с непредсказуемым врагом, который действует беспорядочно, жестоко и часто противоречит законам логики. И для того, чтобы нанести ракетный удар по Киеву, Николаеву или Мариуполю, ему не нужно ждать 9 мая.
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Жесткий авторитарный режим управления позволяет Путину принимать любые решения по своему усмотрению. А для того, чтобы скормить это дерьмо россиянам, упорно работают Скабеева и Соловьев.
Но, учитывая абсолютно больную голову Путина и вымышленный мир, в котором он живет, таких обстрелов и бомбардировок 9 мая может быть еще больше.
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