Цивілізаційний розлом

Одним із найпотужніших символів радянськості, колишньої слави та звершень завжди було так зване свято 9-го травня, яке в усіх розвинених країнах є радше не святом, а днем жалоби та пам'яті про мільйони жертв Другої світової війни.

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І в цьому полягає глобальна цивілізаційна відмінність Заходу від Росії. Адже, мабуть, мало де у світі, окрім Росії, цінність людського життя є настільки низькою та незначною, а одним із головних меседжів, які російська пропаганда насаджує своїм громадянам, є "Можем повторить".

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Через це даними розвідок про можливі обстріли міст України 9-го травня чи можливе оголошення в цей день нам війни нехтувати точно не можна. Я знаю, що такий розвиток подій прораховується в найвищих владних кабінетах.

Однак важливо, аби українці, втомлені від війни та звиклі до постійних сирен та обстрілів, поставилися до цього відповідально та серйозно.

Ми маємо справу з непередбачуваним ворогом, який діє хаотично, жорстоко та часто суперечить законам логіки. І для того, аби завдати ракетного удару по Києву, Миколаєву чи Маріуполю, йому не потрібно чекати на 9-те травня.

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Жорсткий авторитарний режим управління дозволяє Путіну ухвалювати будь-які рішення на власний розсуд. А для того, аби згодувати це лайно росіянам, наполегливо працюють Скабеєва та Соловйов.

Але, зважаючи на абсолютно хвору голову Путіна та вигаданий світ, в якому він живе, таких обстрілів та бомбардувань 9-го травня може бути ще більше.

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