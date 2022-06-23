Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, люди этих стран хотят уходить в Европу.

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Он считает, что все люди на контрольных Путинах территориях Грузии или Молдовы не хотят в Россию, ведь это точно не та империя, за которую люди хотели бы умирать.

Кроме того, по мнению политолога, Путин сейчас больше сосредоточен не на Молдове, а на местности всей Европе .

"То, что накануне начали имитировать артобстрелы Эстонии, начали смотреть, чтобы прорубить коридор через Литву - говорит о том, что россияне уже злятся не на Украину и Молдову", - говорит Давидюк.

Справка! В Кремле возмущены тем, что Литва ограничила транзит российских товаров по своей территории. Одиозная представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что ответ России на действия Литвы будет не дипломатичным.



А в Эстонии российский вертолет на несколько минут пересек их воздушное пространство. Такое случилось впервые с начала полномасштабной войны в Украине. Кроме того, в эстонском правительстве рассказали, что Россия проводит учения с имитацией ракетных ударов по их территории.

По его словам, россияне не злятся на Украину и Молдову, как на тех, кто хочет покинуть совковый лагерь российского влияния, а начали слиться во всю Европу .

Россияне ищут места, куда ударить, и думают всерьез об этом. Поэтому НАТО должно беспокоиться о том, что Путин может захотеть ударить по всей Европе. Ибо Эстония и Литва сегодня одни из лидеров ЕС по сопротивлению,

– заявил Давидюк.

По его мнению, Путин может ударить именно по этим странам, потому не Молдова "под прицелом", а вся Европа.

К слову, Европарламент 23 июня поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС . Однако окончательное решение о кандидатстве будет на саммите стран ЕС вечером.

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