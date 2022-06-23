Чего нам следует ожидать от саммита Евросоюза, о чем говорили Урсула фон дер Ляйен и Зеленский, какие условия европейцев нам нужно выполнить для того, чтобы продолжать движение ко вхождению в ЕС и что означают слова Шольца об упрощении процедуры вступления в Европейский Союз – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал глава Центра нового мирового порядка и глобального развития при Национальном авиационном университете Максим Яли.

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Ожидание от саммита 23 – 24 июня и последний рывок Украины к статусу кандидата

Максим, чего нам ждать от саммита ЕС?

Главные наши ожидания касаются получения нами статуса кандидата на присоединение к Евросоюзу. Следуя заявлениям представителей Еврокомиссии и руководителей отдельных европейских государств, в принципе можем говорить, что положительное решение будет принято.

Если еще несколько недель назад Нидерланды и Дания выступали против кандидатского статуса для Украины, имели в этом контексте вопросы, то в последние дни с их стороны уже прозвучали диаметрально противоположные предварительные заявления о поддержке нашего кандидатства.

Поэтому если раньше я оценивал наши шансы на уровне 70 – 80%, то сейчас этот показатель составляет 95%. Всегда нужно делать осторожные прогнозы, учитывая, что на каждый ЕС и НАТО найдется свой Орбан.

Яли уверен, что Украина станет кандидатом на членство в ЕС / Фото предоставлено собеседником

Однако, в целом, учитывая, что такие ключевые мощные государства, экономические и политические игроки уже высказались в поддержку, я убежден, что аргументов за кандидатство хватит, чтобы перебить нежелание Орбана видеть нашу страну в статусе кандидата.

Недавно состоялся разговор президента Зеленского с Урсулой фон Дер Ляйен. О чем они говорили?

Предполагаю, что разговор касался шагов, которые мы будем делать, как государство, после предоставления нам желаемого статуса. В частности, из того, о чем можно говорить, речь шла о ратификации Стамбульской конвенции, которая совсем недавно состоялась путем положительного голосования в Верховной Раде (21 июня Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции – 24 канал).

Понятно, что это также входило в список требований Еврокомиссии. Выполнение этого требования для нас было ключевым для кандидатского статуса. Сюда же можно, пожалуй, добавить согласование технических деталей выделения нам европейской финансовой помощи в размере 9 миллиардов евро.

А что касается других тем, то европейские бюрократы всегда пытаются планировать шаги, составлять дорожные карты запланированных мероприятий. Об этом можно будет говорить уже после самого саммита.

Урсула фон дер Ляйен посетила Украину / Фото Офиса Президента Украины

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Кстати, а как нам удалось убедить величайших скептиков поддержать наше стремление к получению статуса кандидата на вступление?

Этим мы прежде всего обязаны кропотливой работе нашего политического руководства и работе ВСУ на полях сражений этой войны. Европейцев поразило наше страстное желание победить и присоединиться к европейской семье.

Что касается чисто политико-дипломатической части, то в ней ключевую роль играют президент Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба. Учитывая статус мирового лидера, добытый нашим главой за последние 4 месяца, что было признано даже такими авторитетными изданиями, как Time, The Economist.

Следует также еще раз подчеркнуть, что не следует забывать о работе МИД и его руководителя. Потому что одно дело – проводить переговоры или делать громкие публичные заявления, которые отзываются в сердцах людей, чем исправно занимается президент, и совсем другое дело – все эти бюрократические моменты, как согласование каких-либо конкретных шагов сторон процесса и все такое.

Такая сложная работа, к сожалению, обычно остается неизвестной широкой общественности. В основном, оставаясь за закрытой дверью. Несмотря на это, не нужно забывать о работе, проведенной нашими дипломатами на всех уровнях. Мы должны поблагодарить их.

Давайте поподробнее остановимся на ключевых условиях, которые нам поставили в Европе для продолжения движения в ЕС.

Во-первых, от нас требуют продолжить и усилить борьбу с коррупцией, которая, к сожалению, пронизывает все украинское общество до сих пор.

Реформирование судебной системы, которая в нынешнем ее виде вызывает достаточно много вопросов и является одним из трех основных звеньев общественно-политического строя. Нереформированное судопроизводство как раз замедляет приход западных инвесторов в наше государство. К сожалению, рейдерские захваты и тому подобные вещи имеют место.

Европа заинтересована в том, чтобы здесь были проведены реформы еще и потому, что действительно, если правовое поле будет урегулировано, то сразу пойдут инвестиции в многие перспективные проекты, которые в них нуждаются.

Следующее – это адаптация законодательства, которая длится достаточно долго. Начиная с 2014-го года она была ускорена.

Ну, и работа этих новосозданных правоохранительных органов вроде НАБУ, САП и других. То есть, где уже долгое время нет руководителей. Перед полномасштабным вторжением ОП пытался всячески затормозить процесс назначения на соответствующие должности победивших в отборе лиц.

Есть большие вопросы о роли одиозного Татарова в этом всем, которые звучали со стороны наших западных партнеров. Думаю, что если до этого Офису успешно удавалось избегать последствий этих проволочек, то теперь, ссылаясь на то, что это все не ко времени ввиду войны, ему удастся это делать с не меньшим успехом и подавно.

У ЕС есть требования к Украине / Фото Офиса Президента

Серьезные претензии к Грузии и велеречивые обещания Шольца

Почему Грузия не получит кандидатский статус?

Причина в первую очередь в политических вопросах. Грузинский премьер уже ранее успел высказаться по этой теме, сказав, что предоставление статуса кандидатов Украине и Молдове – это политическое решение, обусловленное тем, что в Украине – война.

Молдова тоже страдает, но уже от дестабилизации внутриполитической ситуации. Под угрозой находится политическое будущее Майи Санду из-за нарастания протестных настроений в среде ее политических оппонентов.

И это все происходит не без участия Кремля, конечно. Ведь именно Москва больше всего заинтересована в том, чтобы прозападные силы в Кишиневе потеряли власть. Так что в Брюсселе решили пойти навстречу Молдове и продемонстрировать таким образом политическую поддержку.

Грузинское общество, в отличие от власти, которая тесно сотрудничает с Россией, готово к тому, чтобы стать обществом западного типа. На днях прошли массовые протесты грузин в поддержку евроинтеграции, но главным остается вопрос к руководству, которое не желает отказываться от связей с Путиным.

Лишним доказательством этого нежелания стал отказ ввести санкции в унисон с Западом. Для последнего такая грузинская позиция стала еще одним аргументом, чтобы не присвоить статус кандидата на вступление в ЕС грузинскому государству.

Шольц выступил с инициативой упростить процедуру вхождения новых потенциальных членов в Европейский Союз. Как эта идея будет выглядеть на практике?

Немецкий канцлер слишком много говорит. При этом его слова редко воплощаются в реальные действия. Не зря же появилось выражение "валять Шольца". Все его заявления можно расценивать только как реверанс в сторону общества и политических оппонентов, которые его шквально критикуют и не более.

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