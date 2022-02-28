Россия ворвалась на территорию Украины. В городах государства-агрессорки проходят протесты против войны, которую развязал Владимир Путин.

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Авто с антикремлевскими надписями

На Пушкинскую площадь в Москве заехала машина с надписями: "Это война", "Народ, вставай",

– говорится в сообщении.

Кроме того, на автомобиле писало, что "Путин мразь".

Потом машина вспыхнула. Почти сразу ее перегородили снегоуборочной техникой.

В Москве вспыхнул автомобиль с антивоенными надписями: смотрите видео

Протесты против войны в России

В 67 российских городах 27 февраля прошли акции против войны, которую Путин начал в Украине.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщил о задержании 1974 человек. В Москве силовики поймали более 1000 человек, в Санкт-Петербурге – около 500 человек.

Пока что протесты недостаточны, чтобы хоть как-то повлиять на решение главы Кремля прекратить агрессию на украинской земле.