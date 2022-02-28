Росія вдерлася на територію України. У містах держави-агресорки проходять протести проти війни, яку розв'язав Володимир Путін.
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Автівка з антикремлівськими написами
На Пушкінську площу в Москві заїхала машина з написами: "Це війна", "Народ, вставай",
– йдеться у повідомленні.
Крім того, на автівці писало, що "Путін мразь".
Потім машина спалахнула. Майже одразу її перегородили снігоприбиральною технікою.
У Москві спалахнула автівка з антивоєнними написами: дивіться відео
Протести проти війни в Росії
- У 67 російських містах 27 лютого пройшли акції проти війни, яку Путін розпочав в Україні.
- Правозахисний проєкт "ОВД-Инфо" повідомив про затримання 1 974 людей. У Москві силовики спіймали понад 1 000 людей, у Санкт-Петербурзі – приблизно 500.
- Поки що протести недостатні, аби хоч якось повпливати на рішення глави Кремля припинити агресію на українській землі.
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