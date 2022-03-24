Что это было вообще? Пока не ясно

Во-первых, может быть это было одно большое "ничего". Ведь недавно тот же Путин громко стучал кулаком по столу и кричал, что по долгам перед буржуями надо платить только в рублях. И что? И ничего. Заплатили как миленькие в долларах.

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Во-вторых, это может быть чисто эмоциональное решение. Как мы видим, в последнее время не совсем адекватных решений там много. Сидела кучка сектантов-славянофилов во главе с Путиным и Ковальчуком и решила "а давайте". Ну, давайте

Контракты уже подписаны

И в контрактах указано, что платить надо в конкретной валюте. Не принципально, доллар это буде или евро. И рубли там не предусмотрены. И в одностороннем порядке сказать "А теперь хочу в рублях" просто нельзя. Тебя пошлют лесом. И уже послали.

И австрийцы, и итальянцы, например, уже успели сказать, что платежи в рублях всего лишь больные фантазии. Может быть, согласится только Орбан. Но тот на все согласен перед Путиным и иногда создается впечатление, что они последние два года сидели в одном бункере.

В общем, вряд ли кто-то будет покупать газ в рублях. Тем более, что это скорее всего потребует контакты с российским центральным банком, а он – под санкциями.

Многоходовочка с тупиком

Является ли это хитрым планом Путина заставить европейцев нарушить свои же санкции? Может быть, но тогда план уж очень хитрый и его составитель обманывает сам себя.

Ну, и наконец, не исключено, что таким образом Путин хочет упредить следующие санкции.

Сейчас на Западе активно обсуждается идея, что надо ввести частичное эмбарго. То есть, газ и нефть брать, а платить на специальный счет, где деньги будут блокироваться. До лучших времен. И использоваться скорее для востановления Украины, чем для покупки золотых держателей туалетной бумаги на яхте Путина.

Это, явно, Путину не нравится и он решил, что рублевая прокладна поможет. Очень сомнительная идея, кстати.

Самое интересное, что если с газом Путин и может пытаться выкрутить руки, то с поставками нефти вообще швах. Просто сразу же начнут покупать за доллари и евро нефть у других. А газ? Ну, что ж, посмотрим, как много европейцев пойдут на его. Что то подсказывает, что очень немногое.

Путин начал бомбить Воронеж. В очередной раз доказывая, что российские контрсанкции могут быть гораздо эффективнее, чем западные санкции в деле уничтожения российской экономики.

Так держать. Z-економика продолжает вырисовываться все четче.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: