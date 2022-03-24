Що це було?

По-перше, можливо, це було одне велике "нічого". Адже нещодавно той самий Путін голосно стукав кулаком по столу і кричав, що за боргами перед буржуями треба платити лише в рублях. І що? І нічого. Заплатили як миленькі в доларах.

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По-друге, це може бути суто емоційне рішення. Як бачимо, останнім часом не зовсім адекватних рішень там багато. Сиділа купка сектантів-слов'янофілів на чолі з Путіним і Ковальчуком та вирішила "а давайте". Ну, давайте

Контракти вже підписано

І в контрактах зазначено, що треба платити в конкретній валюті. Не важливо, долар це буде або євро. І рублі там не передбачені.

І в односторонньому порядку сказати: "А тепер хочу в рублях" просто не можна. Тебе пошлють лісом. І вже послали. Австрійці та італійці, наприклад, вже встигли сказати, що платежі в рублях – лише хворі фантазії.

Можливо, погодиться лише Орбан. Але той на все погоджується перед Путіним і іноді складається враження, що вони останні два роки сиділи в одному бункері.

Багатоходівочка

Загалом, навряд чи хтось купуватиме газ у рублях. Тим більше, що це, швидше за все, вимагатиме контакти з російським Центральним банком, а він – під санкціями.

Чи це є хитрим планом Путіна змусити європейців порушити свої ж санкції? Можливо, але тоді план дуже хитрий і його автор обманює сам себе.

Ну, і нарешті не виключено, що таким чином Путін хоче попередити наступні санкції. Зараз на Заході активно обговорюється ідея, що треба запровадити часткове ембарго.

Тобто газ і нафту брати, а платити на спеціальний рахунок, де гроші блокуватимуться. До найкращих часів. І використовуватись, швидше, для відновлення України, ніж для покупки золотих тримачів туалетного паперу на яхті Путіна.

Це, очевидно, Путіну не подобається і він вирішив, що рублева прокладна допоможе. Дуже сумнівна ідея, до речі.

Найцікавіше, що якщо з газом Путін і може намагатися викрутити руки, то з постачанням нафти взагалі швах. Просто одразу ж почнуть купувати за долари та євро нафту в інших. А газ? Ну, що ж, побачимо, як багато європейців підуть на це. Щось підказує, що дуже мало.

Путін почав бомбити Воронеж. Вкотре доводячи, що російські контрсанкції можуть бути набагато ефективнішими, ніж західні санкції у справі знищення російської економіки.

Так тримати. Z-економіка продовжує вимальовуватися дедалі чіткіше.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: