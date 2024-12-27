Обмежене просування ворога на Куп'янському напрямку

Малі штурмові групи противника намагалися просунутись у районі заповідника "Коробочкине" та у напрямку на село Западне, але успіху не мали. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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Зараз, ймовірно, головні зусилля росіян все ж-таки концентруються південніше Куп'янська – Вузлового, у смузі 2-ї МСД зі складу 1-ї танкової армії, а також 3-ї МСД зі складу 20-ї загальновійськової армії.

Так, я маю на увазі напрямок Кругляківка – Загризове, й тактичне вклинення противника у бік Борівської Андріївки, по рубежу Лозова – Зелений Гай.

Судячи зі всього, передові підрозділи 2-ї МСД поки без особливих результатів намагаються розширити ділянку контролю лівого берега річки Оскіл в районі Кругляківки, зокрема атакуючи у напрямку на Загризове.

Одночасно, цілком ймовірно, у напрямку на Борову противник ввів у бій підрозділи 3-ї МСД, перегрупованої сюди 25-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 6-ї ЗВА, а також 27-ї ОМСБр зі складу 1-ї ТА.

Таким чином, зараз у бік Борової намагаються прорватися сили противника, які еквівалентні його загальновійськовій армії – головні сили однієї мотострілецької дивізії та двох окремих мотострілецьких бригад.

Однак за 5 діб напружених боїв росіяни мали на цьому напрямку лише обмежене просування на схід від Загризового, а також в районі Лозової.

Росіянам треба увімкнути мізки на Времівському напрямку

На Времівському напрямку ситуація продовжує залишатися достатньо складною. Командування російського УВ "Схід" доведеться таки "попрацювати головою".

Справа ось в чому – росіянам таки вдалося перерізати основні шляхи МТЗ та маневру на північ від села Велика Новосілка. Але це зовсім не означає, що підрозділи ЗСУ, які обороняються в районі села Велика Новосілка вже позбавлені можливості це робити й надалі.

Передові підрозділи противника зі складу його 36-ї ЗВА, що вийшли до Великої Новосілки зі сходу та південного сходу зараз не мають можливості розпочати штурм чи атаку цього району оборони ЗСУ фронтально, "в лоб", без того, щоб не зазнати при цьому суттєвих втрат.

Адже підрозділи 127-ї МСД та 60-ї ОМСБр, які намагаються зараз обійти цей район оборони ЗСУ із заходу, так і не перерізали дорогу Велика Новосілка – Успенівка, хоча й підійшли з південного заходу до села Нескучне та перебувають приблизно у 2,5 кілометри від самої дороги.

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Ба більше, сама Велика Новосілка розташована у міжріччі річок Кашлагач та Мокрі Яли, або навіть у місці їх злиття. Тому для того, аби атакувати цей район оборони ЗСУ без необхідності долати під щільним вогнем водну перешкоду, противнику залишаються достатньо вузькі дві ділянки у смузі його З6-ї ЗВА.

А саме – вздовж дороги на Золоту Ниву, або з боку села Благодатне, вздовж дороги на Урожайне. Обидва варіанти, якраз й вкладаються у термін – "в лоб".

Саме тому, ситуація на північ від села Велика Новосілка контексті її оборони має таке важливе значення.

Таким чином, для того, аби таки взяти Велику Новосілку росіянам доведеться або придумати якесь "нетривіальне" рішення, або створити у смузі 36-ї та 5-ї ЗВА УВ "Схід" не просто перевагу у силах та засобах, а значну перевагу.

ЗСУ утримують позиції на Курахівському напрямку

Ситуація на Курахівському напрямку характеризується підвищенням рівня стійкості оборони ЗСУ по ключовому для залишків всього Курахівського виступу рубежу – річці Сухі Яли. Росіяни не можуть суттєво просунутись на північ.

З 19 грудня темпи наступу росіян на південному фасі суттєво зменшились. Ескапада в районі села Зеленівка, ймовірно, поки що була крайньою їх спробою докорінним способом ускладнити для ЗСУ ситуацію.

Зараз в районі Успенівки, Костянтинопольского, Сухі Яли та Зеленівки тривають напружені оборонні бої. Противник намагається будь-яким способом прорватися на північ, за річку.

Але зараз цього не сталося. Ба більше, ЗСУ, в районі села Янтарне продовжують утримувати плацдарм на південному березі річки.

У цьому контексті варто також відзначити, що головні сили 90-ї танкової дивізії противника, посилені 67 та 87 стрілецькими полками "МР", не мають суттєво просування по рубежу Зоря – Сонцівка, аби нарешті повністю обійти з півночі наші підрозділи, які обороняються в районі Курахового.

Так само, штурмові групи 5-ї ОМСБр противника не можуть поки пробитися суттєво західніше села Старі Терни. Їм вдалося розширити своє вклинення на кілька посадок, північніше села, але село Шевченко залишається під контролем ЗСУ.

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На Покровському напрямку ситуація продовжує погіршуватись

Росіянам вдається поступово розширювати своє вклинення південніше Покровська. 90 ТД противника нарешті захопила село Українка та Новооленівка. Ба більше, просунулась до села Новоєлизаветівка.

Своєю чергою, 433-й МСП зі складу 27 МСД, а також 239-й ТП 90-ї ТД зуміли прорватися у тактичній зоні в районі села Піщане, наступаючи у північно-західному напрямку, а також західніше, прорвавшись до села Нововасилівка.

Очевидно, командування УВ "Центр" має цілком зрозуміле завдання – перерізати дві дороги на захід від Покровська або поставити обидві їх під щільний вогневий контроль.

Своєю чергою, 90 ТД забезпечує дії головних сил 2-ї ЗВА від можливих контрдій ЗСУ. Причому, робить це, намагаючись розширити цей фас у західному та південному напрямках.

Як на мене, зараз командування УВ "Центр" вирішує два питання, щодо поточних пріоритетів для дій 90-ї тд:

чи спрямувати її більшу частину на Покровський напрямок;

чи продовжити частиною сил цього з'єднання обходити Курахівський виступ з півночі.

Розширювати смугу наступу 90-ї ТД дивізії одночасно й на Покровський й на Курахівський напрямки російське командування не може. Рано чи пізно доведеться обрати.

Як на мене, саме цей момент і може бути визначальним щодо термінів організації та проведення противником гіпотетичної операції щодо району оборони ЗСУ у Покровську та прилеглих територіях.

Особливо, якщо згадати той факт, що 41 ЗВА противника вже закінчує перегрупування своїх сил і засобів на Покровський напрямок. Так само як і наближається закінчення формування у її складі 74-ї МСД й відповідно наближається момент появи її на фронті.

Висновок на закінчення

На Куп'янському напрямку російське командування дуже хоче прорватися до села Борова. Разом з тим, прагнення форсувати річку Оскіл північніше Куп'янська продиктоване його прагненням щось реалізувати через Дворічну.

На Времівському напрямку УВ росіян "Схід", ймовірно, найближчим часом буде намагатися якимось не дуже витратним способом вирішити проблему Великої Новосілки. Причому так, щоб не залучати додатково вагомої кількості сил і засобів.

На Покровському та Курахівському напрямках командуванню противника також доведеться вирішувати певну дилему – яким чином продовжити реалізацію комплексу заходів щодо Покровська й одночасно продовжити стискання Курахівського виступу так, щоб при цьому не довелося розривати навпіл 90 ТД або з Торецького напрямку тягнути додатково ще якусь частину 51-ї ЗВА чи перегруповувати у цю ж смугу 8 ЗВА.

При цьому очевидно, що вперта оборона ЗСУ по річці Сухі Яли вже починає суттєво впливати на ситуацію, як в цілому на всьому Курахівському напрямку, так і на двох сусідніх – Покровському та Времівському.