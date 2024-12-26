Про це в етері 24 Каналу наголосив військовий експерт, льотчик інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що сьогодні завдяки далекобійним засобам ураження, які Україна отримала від партнерів, росіянам доводиться відтягувати основні бази й транзитні склади якомога далі від лінії боєзіткнення.

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Уражений склад був транзитним

Як би далеко ворог не намагався приховати свої арсенали, Україна, за переконанням Світана, все одно дістає й туди, вдається це завдяки безпілотникам. Військовий експерт зазначив, що українські спецслужби встановили місце розташування ворожого полігону, який росіяни використовували як тимчасовий, транзитний склад.

Ворог, зі слів Світана, там розвантажував великі партії зброї, боєприпасів, а після цього завантажував на менші засоби пересування, аби далі везти на фронт, зокрема на Схід (район Торецька, Сіверська, Горлівки).

Детонація внаслідок влучання по складу тривала декілька годин. Такого типу склад (транзитний) особливий тим, що процес розвантаження зброї здійснюється на поверхні, практично на полі.

Ліквідація цих складів призведе до того, що російська армія просто не зможе вести бойові дії в тій інтенсивності, яка була влітку. Це один з механізмів, як перекрити "кисень" росіянам на Сході,

– озвучив Світан.

Нагадаємо, 22 грудня СБУ вдарила по складу боєприпасів росіян на полігоні "Кадамовський". Він розташований в Ростовській області неподалік міста Новочеркаськ. Удар був завданий дронами, стався вибух, згодом – детонація.