22 грудня вранці росіяни у Ростовській області скаржилися на комбіновану повітряну атаку. Тепер стали відомі її результати, передає 24 Канал із посиланням на джерело у спецслужбах.

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СБУ знищила зброю, яку ворог використовував на Краматорському напрямку

Виявилося, що СБУ влаштували пекельну "бавовну" на складі боєприпасів полігону "Кадамовський".

Цей полігон є одним із найбільших в Росії та розташований поблизу Новочеркаська у Ростовській області.

Внаслідок атаки ворожий склад повністю знищено. Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Завдяки зусиллям СБУ, тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії,

– повідомило джерело.

На відео видно потужний вибух після влучання дронів Служби безпеки та подальшу детонацію боєприпасів.

"Бавовна" поблизу Новочеркаська: дивіться відео

До слова, у ніч проти 25 грудня українські безпілотники знову атакували країну-агресорку. Вибухи лунали у Грозному і на Курщині. У Воронезькій області пошкоджено лінії електропередачі.